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Scurgeri de gaze la un bloc din Sectorul 3 al Capitalei: au fost evacuați 90 de oameni din cele șase scări ale imobilului

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Instalație de gaze.
Instalație de gaze. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Circa 90 de locatari din cele şase scări ale unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei au fost evacuaţi, luni după-amiază, după ce s-au semnalat scurgeri de gaze la o ţeavă care face legătura cu imobilul. Măsurătorile făcute în imobil nu au indicat depăşiri, astfel că locatarilor li se permite să revină în apartamente. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au precizat că au întrerupt alimentarea cu gaze în zonă, fiind afectaţi 40 de clienţi din trei scări ale blocului.

Distrigaz Sud Reţele a precizat că, în urma unui incident, s-a produs o avarie asupra unui branşament al sistemului de distribuţie a gazelor naturale amplasat pe strada Postăvarului nr. 17, bloc O28, scara 4, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti.

„Pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 iunie 2026, începând cu ora 13:27. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 40 clienţi casnici situaţi pe strada Postăvarului nr. 17, blocul O28, scările 3, 4 şi 5, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea avariei. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 22 iunie 2026, în jurul orei 19:00”, a transmis sursa citată.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, anunță Distrigaz.

Anterior, ISU București - Ilfov a anunțat că „s-au efectuat măsurători în imobil, nu sunt valori depăşite. Se permite accesul locatarilor în apartamente”.

Editor : B.E.

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