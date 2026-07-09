Live TV

Uniunea Europeană pregăteşte un plan amplu de electrificare pentru reducerea consumului de petrol şi gaze

Data publicării:
retea electrica energie eoliana inalta tensiune
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Comisia Europeană pregăteşte un pachet amplu de măsuri menit să accelereze electrificarea economiei europene şi să reducă dependenţa Uniunii Europene de petrol şi gaze naturale, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

Planul, care urmează să fie prezentat oficial pe 17 iulie, reprezintă răspunsul Bruxelles-ului la consecinţele energetice ale războiului dintre Statele Unite şi Iran, conflict care a dus la scumpirea puternică a petrolului şi gazelor în Europa, un mare importator de energie.

Potrivit datelor Uniunii Europene, de la sfârşitul lunii februarie, conflictul a majorat cu aproximativ 50 de miliarde de euro factura blocului comunitar pentru importurile de petrol şi gaze.

Documentul prevede stabilirea până în 2040 a unei ţinte minime privind ponderea energiei electrice în consumul total de energie al Uniunii Europene, însă procentul exact urmează să fie stabilit ulterior.

Accelerarea electrificării ar presupune extinderea utilizării automobilelor electrice în locul celor cu motoare pe benzină şi motorină, înlocuirea centralelor termice pe gaz din locuinţe cu pompe de căldură şi electrificarea proceselor industriale prin utilizarea echipamentelor alimentate cu energie electrică în locul combustibililor fosili.

Comisia Europeană intenţionează să introducă şi măsuri pentru reducerea costurilor iniţiale ale acestor tehnologii, considerate principalul obstacol în calea adoptării lor pe scară largă.

Printre propunerile analizate se numără obligativitatea instalării pompelor de căldură în clădirile publice, obiective mai ambiţioase pentru achiziţionarea de vehicule electrice de către autorităţile publice şi posibilitatea reducerii TVA pentru baterii destinate locuinţelor, automobile electrice şi pompe de căldură.

Totodată, Executivul european intenţionează să lanseze în acest an noi programe de finanţare pentru proiecte industriale care produc căldură folosind electricitate şi surse regenerabile de energie.

Un alt obiectiv este eliminarea treptată a subvenţiilor acordate combustibililor fosili, măsură care ar urma să facă energia electrică mai competitivă în raport cu petrolul şi gazele naturale.

În proiectul de document se arată că, într-o perioadă marcată de instabilitate geopolitică şi volatilitate pe pieţele internaţionale, independenţa energetică bazată pe energie curată, produsă în Europa şi la preţuri accesibile reprezintă o chestiune de suveranitate, fiind necesară o accelerare semnificativă a electrificării economiei europene.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
alegeri parlamentare 2020
3
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
Gabi-Muresan
5
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
Digi Sport
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Panou solar
Restricţiile UE asupra invertoarelor chinezeşti riscă să afecteze puternic România şi alte state din Europa de Est
European Parliament - Brussels, Belgium
„Buy European”: UE pregătește noi reguli pentru achizițiile publice. Companiile europene ar putea avea prioritate
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar și ar putea pregăti noi taxe. Ce domenii sunt vizate
President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
UE şi aliaţi din NATO fac front comun în fața amenințărilor lui Trump privind Groenlanda
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Mesajul Uniunii Europene după ce Trump a anunțat că întrerupe comerțul cu Spania
Recomandările redacţiei
Silhouette of Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin against the background of the flags of Russia and China.
„Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun...
bani, lei
Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani...
Trump Air Force One
„Băiatul care striga «lupul!»”. NATO tratează cu tot mai mult calm...
Ce sancțiuni riscă șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță. Foto Getty Images
Topul orașelor din România unde oamenii nu își plătesc amenzile...
Ultimele știri
Ce au discutat liderii PNL pro-Bolojan în ședința informală convocată de președintele partidului: Deciziile Congresului respectă legea
Iranul l-a îngropat pe Ali Khamenei și odată cu bătrânul ayatollah s-a dus și atitudinea reținută față de jignirile americanilor
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să importe energie, ar fi ales un alt succesor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dată afară din supermarket din cauza ținutei purtate pe caniculă: "Am fost șocată". Explicația agentului de...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Ce buget are Dinamo în acest sezon! Suma uriaşă investită de „Red&White” în cei patru ani la echipă
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Domeniul de-o importanță deosebită în România în care a dat lovitura Gigi Neţoiu. În ce a investit? „E cea...
Adevărul
Cel mai bun oraș din lume pentru trai în 2026 se află în Europa. Ce metropole completează topul global al...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Viceprimarul din Apold a spus cum ar fi murit Gabi Mureșan: "Asta a fost"
Pro FM
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Foști soți, prieteni și după divorț. Cinci cupluri de la Hollywood care au rămas în relații civilizate după...
Adevarul
Un candidat nu a putut fi eliminat din Bac, deși era suspectat că fraudează examenul. I-a spus polițistului...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
"Părinte, cred că nu mai pot". Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan, povestite de preotul care era...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Jennifer Grey, în doliu. Mama actriței a murit la o săptămână după diagnosticul de cancer: „A înfruntat boala...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...