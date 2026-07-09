Uniunea Europeană pregăteşte un plan amplu de electrificare pentru reducerea consumului de petrol şi gaze

Comisia Europeană pregăteşte un pachet amplu de măsuri menit să accelereze electrificarea economiei europene şi să reducă dependenţa Uniunii Europene de petrol şi gaze naturale, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

Planul, care urmează să fie prezentat oficial pe 17 iulie, reprezintă răspunsul Bruxelles-ului la consecinţele energetice ale războiului dintre Statele Unite şi Iran, conflict care a dus la scumpirea puternică a petrolului şi gazelor în Europa, un mare importator de energie.

Potrivit datelor Uniunii Europene, de la sfârşitul lunii februarie, conflictul a majorat cu aproximativ 50 de miliarde de euro factura blocului comunitar pentru importurile de petrol şi gaze.

Documentul prevede stabilirea până în 2040 a unei ţinte minime privind ponderea energiei electrice în consumul total de energie al Uniunii Europene, însă procentul exact urmează să fie stabilit ulterior.

Accelerarea electrificării ar presupune extinderea utilizării automobilelor electrice în locul celor cu motoare pe benzină şi motorină, înlocuirea centralelor termice pe gaz din locuinţe cu pompe de căldură şi electrificarea proceselor industriale prin utilizarea echipamentelor alimentate cu energie electrică în locul combustibililor fosili.

Comisia Europeană intenţionează să introducă şi măsuri pentru reducerea costurilor iniţiale ale acestor tehnologii, considerate principalul obstacol în calea adoptării lor pe scară largă.

Printre propunerile analizate se numără obligativitatea instalării pompelor de căldură în clădirile publice, obiective mai ambiţioase pentru achiziţionarea de vehicule electrice de către autorităţile publice şi posibilitatea reducerii TVA pentru baterii destinate locuinţelor, automobile electrice şi pompe de căldură.

Totodată, Executivul european intenţionează să lanseze în acest an noi programe de finanţare pentru proiecte industriale care produc căldură folosind electricitate şi surse regenerabile de energie.

Un alt obiectiv este eliminarea treptată a subvenţiilor acordate combustibililor fosili, măsură care ar urma să facă energia electrică mai competitivă în raport cu petrolul şi gazele naturale.

În proiectul de document se arată că, într-o perioadă marcată de instabilitate geopolitică şi volatilitate pe pieţele internaţionale, independenţa energetică bazată pe energie curată, produsă în Europa şi la preţuri accesibile reprezintă o chestiune de suveranitate, fiind necesară o accelerare semnificativă a electrificării economiei europene.

Editor : Sebastian Eduard