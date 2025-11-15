Live TV

Data publicării:
elevi in fata scolii
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un fenomen îngrijorător ia amploare în școlile din România. Numărul cazurilor de elevi care vin cu arme albe la ore crește alarmant. În Târgu Jiu, trei liceeni au fost exmatriculați după incidente provocate la școală. Doi dintre ei au mers la clasă cu un briceag, în timp ce o elevă de clasa a 11-a și-a amenințat un coleg cu un cuțit în timpul orelor.

Primul incident de la liceul din Târgu Jiu a avut loc în luna septembrie. Un elev de 18 ani a rănit cu un cuțit un coleg de 16 ani, iar acesta a ajuns la spital.

O lună mai târziu, în aceeași unitate de învățământ, o elevă de 18 ani și-a amenințat cu cuțitul un coleg.

Toți trei au fost exmatriculați și se vor putea reînscrie la școală anul viitor, dacă vor dovedi că și-au schimbat comportamentul.

La intrarea în unitățile de învățământ, există personal care asigură paza, însă legislația în vigoare nu permite nici paznicilor și nici profesorilor să îi controleze pe copii în ghiozdane. Așa se face că elevii pot duce cu ei la școală chiar și arme albe, potrivit jurnalistei Digi24 Anamaria Ianc.

Nu cred că este competența profesorilor și a managerilor de unități de învățământ să facă astfel de verificări. Cred că undeva depășim atributul și condiția profesorului”, spune Ionuț Berca, director de liceu.

Elevii spun, la rândul lor, că astfel de comportamente sunt provocate de dorința tinerilor de a se integra în anumite grupuri.

Foarte mulți tineri în ziua de astăzi, pentru a se integra mai bine în anumite grupuri sociale, dau naștere unor astfel de conflicte ca să pară, nu știu, mai interesanți sau să simtă că aparțin acelui grup mai tare”, spune o adolescentă de 18 ani.

În primul rând... anturajul. În al doilea rând, influențele din mediul online și al jocurilor, în mare parte. Și să fii de partea grupului, să te dai mai mare decât alții, să arăți ce ai la tine și să te dai mai periculos”, a explicat un alt elev.

Psihologii spun că părinții sunt primii care ar trebui să observe schimbările de comportament: „Să stabilească niște reguli clare, concrete, comune, să fie empatici, să le explice în același timp consecințele”, afirmă Lidia Bîrsanu, psiholog DGASPC.

Copiii aflați în dificultate, fie că este vorba despre abuz, neglijare, exploatare, violență, sau cei care sunt martori la astfel de situații, pot cere ajutor NON-STOP la 119, Numărul Unic Național de Urgență pentru Copii. 

Primele declarații ale băiatului înjunghiat în curtea unui liceu din Capitală. El a povestit ce s-a întâmplat

