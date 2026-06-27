Biblia devine lectură obligatorie pentru milioane de elevi din școlile publice ale unui stat american

Milioane de elevi din școlile publice ale unui stat american vor avea de studiat pasaje din Biblie în cadrul programei școlare, după ce autoritățile locale au aprobat o nouă listă de lecturi obligatorii. Decizia, care va intra în vigoare în 2030, a stârnit controverse și acuzații că favorizează creștinismul în detrimentul altor tradiții religioase.

Consiliul Educației din statul Texas a aprobat un plan care va face obligatorie studierea unor pasaje biblice pentru toți cei cinci milioane de elevi din școlile publice, declanșând o nouă dispută privind separarea dintre stat și religie. Textele obligatorii, care vor intra în vigoare abia în 2030, includ fragmente despre Adam și Eva, precum și pasaje din Cartea Exodului, unde Dumnezeu îi vorbește lui Moise prin intermediul rugului aprins, transmite BBC.

Criticii susțin că noile cerințe de lectură, care includ și opere de Charles Dickens și William Shakespeare, încalcă libertatea religioasă și nu reflectă diversitatea societății.

Consiliul Educației din Texas, controlat de republicani, a aprobat măsura cu 9 voturi pentru și 5 împotrivă, un republican alăturându-se democraților care au votat contra. „Aducem Biblia înapoi în școli săptămâna aceasta pentru prima dată în ultimii 60 de ani”, a declarat Brandon Hall, membru republican al Consiliului Educației.

Susținătorii măsurii afirmă că elevii ar trebui să învețe despre tradițiile iudeo-creștine, pe care le consideră esențiale pentru întemeierea Statelor Unite.

Noua listă stabilește pentru prima dată cărțile pe care elevii din întregul Texas vor fi obligați să le studieze. Printre acestea se numără clasice ale literaturii engleze, precum „Marile speranțe” de Charles Dickens și „Tragedia lui Iulius Cezar” de William Shakespeare.

Lista include, de asemenea, discursul „I've Been to the Mountaintop” al lui Martin Luther King Jr. și elogiu funebru rostit de Margaret Thatcher pentru fostul președinte american Ronald Reagan.

„Religia s-a întors în țara noastră”, spune Trump

Însă textele religioase obligatorii au atras cele mai puternice critici din partea organizațiilor pentru drepturi civile și a grupurilor din domeniul educației. Potrivit programei, elevii vor studia pasaje despre Iisus din Noul Testament și vor citi Pilda Fiului Risipitor.

Felicia Martin, directoarea executivă a organizației Texas Freedom Network, a declarat înaintea votului că lista de lecturi „plasează creștinismul deasupra tuturor celorlalte credințe și tradiții religioase”.

„Are o perspectivă foarte centrată pe Occident, care omite contribuțiile și istoria comunităților afro-americane, latino, indigene, precum și ale altor religii și tradiții esențiale pentru înțelegerea istoriei noastre”, a afirmat aceasta.

Anul trecut, Texas a devenit cel mai mare stat american care a impus afișarea celor Zece Porunci în sălile de clasă. În aprilie, o curte federală de apel a menținut legea după contestarea ei în instanță.

Vineri, președintele Donald Trump și-a atribuit meritul pentru ceea ce consideră a fi o revenire a valorilor religioase în SUA. „Religia s-a întors în țara noastră, mai mare și mai puternică decât a fost de foarte mulți ani”, a declarat Trump la un eveniment dedicat libertății religioase desfășurat la Washington.

Editor : M.I.