Florin Barbu susţine că a făcut deja reorganizare la minister, așa că instituția sa nu va mai fi afectată „Bolojan mi-a promis asta”

Data publicării:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, duminică seară, că, în decembrie 2025, a făcut reorganizarea la minister, iar premierul Ilie Bolojan i-a promis că instituţia nu va mai intra sub incidenţa următoarei reorganizări. În acest context, Barbu afirmă că nu va aviza OUG pentru reducerea cheltuielilor cu 10%, chiar dacă nu se opune şi nu doreşte să blocheze reforma. Nici miniştrii de la Sănătate şi Energie, ambii PSD, nu vor aviza ordonanţa, urmând o discuţie în Coaliţie pe acestă temă.

„Atunci când am făcut reorganizarea Ministerului Agriculturii, în decembrie 2025, domnul prim-ministru a spus foarte clar că, dacă se face această reorganizare, Ministerul Agriculturii nu mai intră sub incidenţa următoarei reorganizări şi asumări în Guvern pe această ordonanţă. De aici am luat o decizie foarte clară, pentru că Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care în anul 2025 a avut o economie de 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii a făcut reorganizarea, a desfinţat peste 390 de funcţii de conducere, peste 77 de ordonatori de crete terţiali, secundari şi principali. Şi, bineînţeles, în momentul de faţă Ministerul Agriculturii este fără precedent în ultimii 30 de ani, când a avut un buget de 5 miliarde de euro şi a adus fonduri europene de 5 milioarde de euro. Practic în anul 2020, Ministerul Agriculturii a cheltuit 0 fonduri de la bugetul de stat”, a declarat Florin Brabu, duminică seară, la Antena 3.

Barbu a precizat că, alături de el, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dar şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au anunţat că nu vor semna ordonanţa privind reforma administraţiei.

Întrebat ce le-a răspuns Ilie Bolojan celor trei miniştri, Barbu a afirmat că premierul a solicitat o şedinţă de coaliţie.

„S-a întrerupt şedinţa şi a solicitat o coaliţie, probabil mâine (luni, 16 februarie – n.r.). Tăierile nu înseamnă reforme, înseamna austeritate”, a afirmat Barbu.

Florin Barbu a subliniat că nu se opune reformei, dar a menţionat că în unele ministere s-au făcut reorganizările deja.

„Sigur, eu nu mă opun acestei reforme, dar, atâta timp cât Ministerul Agriculturii şi alte ministere şi-au făcut reorganizări şi-au făcut economii la fondul de salarii, cred că în momentul de faţă trebuie să discutăm de reforme, de a construi prin aceste reforme”, a declarat Florin Barbu.

Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Acesta prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, dar şi o reducere a numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că reforma administraţiei va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar, ea arătând că este nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, pentru a contribui la bugetul de anul viitor. Ea a menţionat că posibilă o şedinţă a coaliţiei săptămâna viitoare, pe acest subiect.

