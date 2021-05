Florin Cîțu: Rata de infectare scade, campania de vaccinare dă roade. Mai avem pregătite măsuri de relaxare

Premierul Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, că țintele de vaccinare reprezintă borne de relaxare și a precizat că rata de infectare în România a scăzut, ceea ce înseamnă că imunizarea dă roade. Prim-ministrul a mers la Circul Metropolitan din Capitală, într-o acțiune în care toți membrii Guvernului participă activ la campania de vaccinare.

„Până acum arată foarte bine campania de vaccinare. Vedeţi azi avem un progres, am eliminat obligativatea purtării măştii în spaţii deschise, în spaţii aglomerate, tocmai pentru că am avut o campanie bună. Cu cât accelerăm campania de vaccinare, e singura soluţie pentru a scăpa de pandemie, cu atât putem să luăm mai repede măsuri de relaxare. Îi felicit pe colegii mei că au ieşit. Veţi mai vedea câteva acţiuni ale Guvernului, dar avem nevoie de susţinerea oamenilor şi am văzut oameni care sunt binevoitori şi fericiţi să se vină să se vaccineze. Doar împreună învingem pandemia. Noi facem totul pentru a atinge aceste cifre şi cu cât sunte mai aproape de 30%, atât înseamnă 5 milioane persoane vaccinate, cu atât pandemia este lăsată în urmă. Vom vedea la 1 iunie. Săptămâna viitoare vom prezenta măsurile care vor intra de la 1 iunie, dar deja hotărârea CNSU aprobată săptămâna trecută arată clar direcţia în care mergem. Dacă accelerarea campaniei ne va permite, atunci ne vom gândi şi la alte posibile măsuri. Ce s-a aprobat la CNSU nu vom mai scoate de acolo”, a afirmat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă susținută sâmbătă la Centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan Bucureşti.

Cîțu a mai precizat că țintele privind vaccinarea reprezintă borne la care pot fi luate măsuri de relaxare.

„Campania de vaccinare are un scop clar, acela de a scăpa de pandemie. Avem aceste borne, ţinte tocmai pentru a da predictibilitate campaniei de vaccinare. Vrem să luăm aceste măsuri de la 1 iunie. Am luat deja măsuri tocmai pentru că a mers mai bine decât ne aşteptam campania. Una dintre el e azi în care toţi membrii Guvernului au ieşit să susţină campania de vaccinare. Vom avea acţiuni şi săptămâna viitoare. Eu sunt sigur că vor ieşi toţi miniştri până la finalul zilei”, a răspuns premierul întrebat fiind de un jurnalist dacă România va ajunge la 5 milioane persoane vaccinate până la 1 iunie şi care ar fi consecinţele neatingerii țintei respective.

Premierul a precizat că România este singura țară europeană unde fiecare cetățean își poate alege tipul de vaccin și că Guvernul a pus la dispoziția populației toate vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Dan Barna, voluntar la un centru drive-thru din București: "Am venit să contribui la campania de vaccinare"

Editor : Alexandra Andronie