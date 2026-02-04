Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL

Florin Cîțu, fost premier, ministru de Finanțe și președinte PNL, atacă în termeni duri guvernul condus de către Ilie Bolojan, tot premier liberal. Fostul oficial clamează că modificarea TVA de la 19 la 21% reprezintă o greșeală strategică, iar Executivul trebuie să revină impozitarea anterioară. În susținerea argumentelor sale, Cîțu spune că Guvernul a pierdut 8 miliarde de lei.

Florin Cîțu a scris pe paginile sale sociale:

„Experimentul „TVA 21%” a eșuat. Cifrele nu mint: e timpul să revenim la 19%!

Guvernul a confirmat pe spatele românilor o lecție dură de economie: taxele mai mari nu aduc bani mai mulți la buget. Datele oficiale confirmă dezastrul fiscal din ultimul an.

Reducerea TVA la 19%, începând cu 1 iulie 2026, nu este o opțiune, ci o obligație:

1. Matematica eșecului: Taxe mai mari, încasări mai mici

Conform Strategiei Fiscal-Bugetare 2025-2027, statul estima venituri din TVA de 136 miliarde lei. După ce au crescut cota la 21%, sperau la un bonus de încă 6 miliarde lei.

Realitatea? S-au încasat doar 133,9 miliarde lei.

Rezultatul? O gaură de 8 miliarde lei față de estimări. Când sufoci consumul, economia intră în defensivă și evaziunea crește.

2. Inflația a scăpat de sub control

Creșterea TVA a pus gaz pe focul prețurilor. Raportul BNR asupra Inflației din noiembrie 2025 arată o explozie de la 7% la 10%. Românii plătesc „taxa pe lăcomia statului” la fiecare bon fiscal, iar puterea de cumpărare s-a topit sub ochii noștri.

3. Consumul e în cădere liberă

Pentru prima dată în ultimii ani, datele INS confirmă patru luni consecutive de scădere a consumului. Oamenii cumpără mai puțin pentru că nu își mai permit, iar asta lovește direct în companiile românești.

🚩 Nota de plată a politicilor „socialist-iliberale” (2022-2026)

Creșterea TVA este doar vârful aisbergului. Urmează să analizez și alte măsuri care au frânat economia în ultimii 4 ani:

Supraimpozitarea contractelor part-time;

Plafonări care au distrus lanțurile de aprovizionare;

Intervenționismul brutal în piața liberă care a alungat investitorii.



Statul trebuie să înceteze să mai vadă privatul ca pe un bancomat nesfârșit. Revenirea la 19% este primul pas pentru a lăsa economia să respire!”

Digi24.ro a cerut un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor, cât și de la Guvern. Până la ora publicării acestui articol, oficialii nu au venit cu un răspuns.

