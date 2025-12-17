Fostul premier Viorica Dăncilă şi-a înfiinţat o firmă de consultanţă în management

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru şi fost lider al PSD, a devenit consilier în afaceri şi management.



Dăncilă şi-a înfiinţat în acest sens o firmă de consultanţă, pe care o controlează integral, relevă date analizate de Profit.ro, informează News.ro

Ea este şi preşedinte al Casei Româno-Chineze şi co-preşedinte al Consiliului de Cooperare Economică şi Dezvoltare Europa-China (ECECDC),

Vasilica-Viorica Dăncilă a fost cel de-al 67-lea prim-ministru al României, ocupând poziţia în intervalul 29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019. Este prima femeie din istoria României care a deţinut această funcţie.

În 2021 a primit o funcţie în cadrul BNR, de la guvernatorul Mugur Isărescu.

În aprilie 2024, Dăncilă a fost aleasă preşedintele Partidului „Naţiune Oameni Împreună – Noi”, la primul congres al acestei formaţiuni politice, la circa o lună după ce şi-a anunţat plecarea din PSD şi revenirea în politică, cu un nou partid.

