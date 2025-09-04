Live TV

Grindeanu, atac la MAE după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Să se implice mai activ în diplomația economică

sorin grindeanu
Critici pentru MAE

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a venit cu noi precizări după vizita efectuată în China de foștii premieri și lideri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. Grindeanu a criticat voalat Ministerul de Externe, afirmând că instituția ar trebui să ia în calcul „toate palierele importante” pentru consolidarea imaginii României pe plan internațional, dar și „o implicare mai activă în diplomația economică”.

„Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing.

Ca președinte al Camerei Deputaților am datoria să evit orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale. Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, a scris Sorin Grindeanu, joi, pe Facebook. 

Critici pentru MAE

În același timp, liderul PSD susține că un partener economic important al României „a fost și rămâne China”, motiv pentru care Ministerul de Externe ar trebui să se implice mai activ în diplomația economică.

„De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice.

Pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie în primul rând de o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern! Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!”, a mai scris acesta. 

Oana Țoiu a declarat că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care stau onorați în poză lângă Putin astăzi”.

Ministra Afacerilor Externe a declarat miercuri, pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

Citește și: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un

