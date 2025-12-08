Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București. Cine sunt cei trei aspiranți

La etapa întâi a Concursului de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti nu a fost admis niciunul dintre cei trei candidaţi, informează un anunț al Ministerului Culturii.
Notele obţinute de cei trei candidaţi au fost: 5,74, 6.83 şi 6.58. Nota de promovare a fost de minim 7.
Cei trei candidați sunt Ada Lupu Hausvater (regizoare), Alexandra Badea (scriitoare, regizoare) si Radu Popescu (regizor, director T. Apropo). Dosarul unui al patrulea candidat, Gabriel Fătu (actor, managerul Teatrului Dramaturgilor Români) nu a fost admis.
În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.
Membrii comisiei de evaluare sunt: Alexandru Boureanu - manager al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, Chiriac Constantin - director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, Răzvan-Ioan Dincă - regizor, producător şi manager cultural, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune în perioada 2021-2025, Florin Estefan - manager al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, Ştefan Iordănescu - regizor, fost director la Teatrul Naţional din Timişoara, Teatrul Bulandra din Bucureşti şi Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Anna Maria Popa - manager al Teatrului „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe, Erwin Şimşensohn - director general al Teatrului de Stat Constanţa, Vasile Şirli - compozitor şi producător muzical, Marinela Ţepus - teatrolog, fost manager al Teatrului „George Ciprian” din Buzău şi al Teatrului C.I. Nottara din Bucureşti.
Directorii TNB de-a lungul timpului
1. Costache Caragiale, Ioan A.Wachmann:1852 – 1853, Costache Caragiale: 1853 - 1855
2. Matei Millo: 1855 - 1859, 1861 - 1866 și 1870 - 1871
3. C. A. Rosetti: 1859 - 1860
4. Direcția Comitetului Teatrelor: 1860 - 1861
5. Costache Dimitriade: 1866 - 1867
6. Matei Millo și Mihail Pascaly:1867 - 1868
7. Grigore Bengescu: 1868 - 1870
8. Mihail Pascaly: 1871 - 1874și 1876 - 1877
9. Societatea Dramatică: 1874 - 1875
10. Al. Odobescu: 1875 - 1876
11. Ion Ghica: 1877 - 1881
12. Constantin Cornescu: 1881 – 1882
13. Grigore C. Cantacuzino: 1882 - 1887 și 1889 - 1898
14. Constantin I. Stăncescu:1887 - 1888
15. Ion Luca Caragiale: 1888 – 1889
16. Grigore C. Cantacuzino șiPetre Grădişteanu: 1898 - 1899
17. Scarlat Ghica: 1899 – 1901
18. Ştefan Sihleanu: 1901 - 1905
19. Alexandru Davila: 1905 – 1908
20. Pompiliu Eliade: 1908 – 1911
21. Ion Bacalbașa: 1911 – 1912
22. A. Davila, I.A. Brătescu - Voinești, George Diamandi: 1912 – 1914
23. George Diamandi: 1914 – 1915
24. Alexandru Mavrodi: 1915 - 1916, 1922 - 1923, 1931 - 1933
25. Ocupația germană: 1917 - 1918
26. Constantin Rădulescu - Motru, I. Peretz:1918 - 1919
27. Ion Peretz, Victor Eftimiu: 1919 - 1920
28. Victor Eftimiu: 1920 - 1921
29. Victor Eftimiu, Al. Mavrodi: 1921 - 1922
30. Ion Valjan:1923 - 1924
31. Corneliu Moldovanu, Ion Minulescu: 1924 - 1925
32. Corneliu Moldovanu, Al. Hodos: 1925 - 1927
33. Corneliu Moldovanu: 1927 - 1928
34. Corneliu Moldovanu, Liviu Rebreanu: 1928 - 1929
35. Liviu Rebreanu, Victor Eftimiu: 1929 - 1930
36. Ion Grigore Perieţeanu, Al. Mavrodi: 1930 - 1931
37. Al. Mavrodi, Paul Prodan: 1933 - 1934
38. Paul Prodan: 1934 - 1937
39. Paul Prodan, Ion Marin Sadoveanu: 1937 - 1938
40. Ion Marin Sadoveanu, Camil Petrescu: 1938 - 1939
41. Camil Petrescu, Ion Marin Sadoveanu: 1939 - 1940
42. Ion Marin Sadoveanu, Haig Acterian, Liviu Rebreanu: 1940 - 1941
43. Liviu Rebreanu: 1941 - 1944
44. Victor Eftimiu, Nicolae Carandino, Tudor Vianu: 1944 –1945
45. Ion Pas:1945 - 1946
46. Ion Pas, Zaharia Stancu: 1946 - 1947
47. Zaharia Stancu: 1947 - 1952
48. Ioan Popa: 1952 - 1953
49. Vasile Moldoveanu: 1953-1956
50. Ion Marin Sadoveanu: 1956 - 1959
51. Zaharia Stancu: 1959 - 1969
52. Radu Beligan: 1969 - 1990
53. Andrei Şerban: 1990 - 1993
54. Fănuş Neagu: 1993 - 1996
55. Ion Cojar: 1996 - 2001
56. Dinu Săraru: 2001 - 2004
57. Ion Caramitru: 2005 - 2021
După decesul regretatului actor Ion Caramitru, manager interimar al TNB a fost Ioan Onisei, care a murit în februarie 2022. Apoi, funcția a fost preluată de Mircea Rusu.
