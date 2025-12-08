Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București. Cine sunt cei trei aspiranți

La etapa întâi a Concursului de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti nu a fost admis niciunul dintre cei trei candidaţi, informează un anunț al Ministerului Culturii.

Notele obţinute de cei trei candidaţi au fost: 5,74, 6.83 şi 6.58. Nota de promovare a fost de minim 7.

Cei trei candidați sunt Ada Lupu Hausvater (regizoare), Alexandra Badea (scriitoare, regizoare) si Radu Popescu (regizor, director T. Apropo). Dosarul unui al patrulea candidat, Gabriel Fătu (actor, managerul Teatrului Dramaturgilor Români) nu a fost admis.

În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Membrii comisiei de evaluare sunt: Alexandru Boureanu - manager al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, Chiriac Constantin - director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, Răzvan-Ioan Dincă - regizor, producător şi manager cultural, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune în perioada 2021-2025, Florin Estefan - manager al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, Ştefan Iordănescu - regizor, fost director la Teatrul Naţional din Timişoara, Teatrul Bulandra din Bucureşti şi Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Anna Maria Popa - manager al Teatrului „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe, Erwin Şimşensohn - director general al Teatrului de Stat Constanţa, Vasile Şirli - compozitor şi producător muzical, Marinela Ţepus - teatrolog, fost manager al Teatrului „George Ciprian” din Buzău şi al Teatrului C.I. Nottara din Bucureşti.

Directorii TNB de-a lungul timpului

1. Costache Caragiale, Ioan A.Wachmann:1852 – 1853, Costache Caragiale: 1853 - 1855

2. Matei Millo: 1855 - 1859, 1861 - 1866 și 1870 - 1871

3. C. A. Rosetti: 1859 - 1860

4. Direcția Comitetului Teatrelor: 1860 - 1861

5. Costache Dimitriade: 1866 - 1867

6. Matei Millo și Mihail Pascaly:1867 - 1868

7. Grigore Bengescu: 1868 - 1870

8. Mihail Pascaly: 1871 - 1874și 1876 - 1877

9. Societatea Dramatică: 1874 - 1875

10. Al. Odobescu: 1875 - 1876

11. Ion Ghica: 1877 - 1881

12. Constantin Cornescu: 1881 – 1882

13. Grigore C. Cantacuzino: 1882 - 1887 și 1889 - 1898

14. Constantin I. Stăncescu:1887 - 1888

15. Ion Luca Caragiale: 1888 – 1889

16. Grigore C. Cantacuzino șiPetre Grădişteanu: 1898 - 1899

17. Scarlat Ghica: 1899 – 1901

18. Ştefan Sihleanu: 1901 - 1905

19. Alexandru Davila: 1905 – 1908

20. Pompiliu Eliade: 1908 – 1911

21. Ion Bacalbașa: 1911 – 1912

22. A. Davila, I.A. Brătescu - Voinești, George Diamandi: 1912 – 1914

23. George Diamandi: 1914 – 1915

24. Alexandru Mavrodi: 1915 - 1916, 1922 - 1923, 1931 - 1933

25. Ocupația germană: 1917 - 1918

26. Constantin Rădulescu - Motru, I. Peretz:1918 - 1919

27. Ion Peretz, Victor Eftimiu: 1919 - 1920

28. Victor Eftimiu: 1920 - 1921

29. Victor Eftimiu, Al. Mavrodi: 1921 - 1922

30. Ion Valjan:1923 - 1924

31. Corneliu Moldovanu, Ion Minulescu: 1924 - 1925

32. Corneliu Moldovanu, Al. Hodos: 1925 - 1927

33. Corneliu Moldovanu: 1927 - 1928

34. Corneliu Moldovanu, Liviu Rebreanu: 1928 - 1929

35. Liviu Rebreanu, Victor Eftimiu: 1929 - 1930

36. Ion Grigore Perieţeanu, Al. Mavrodi: 1930 - 1931

37. Al. Mavrodi, Paul Prodan: 1933 - 1934

38. Paul Prodan: 1934 - 1937

39. Paul Prodan, Ion Marin Sadoveanu: 1937 - 1938

40. Ion Marin Sadoveanu, Camil Petrescu: 1938 - 1939

41. Camil Petrescu, Ion Marin Sadoveanu: 1939 - 1940

42. Ion Marin Sadoveanu, Haig Acterian, Liviu Rebreanu: 1940 - 1941

43. Liviu Rebreanu: 1941 - 1944

44. Victor Eftimiu, Nicolae Carandino, Tudor Vianu: 1944 –1945

45. Ion Pas:1945 - 1946

46. Ion Pas, Zaharia Stancu: 1946 - 1947

47. Zaharia Stancu: 1947 - 1952

48. Ioan Popa: 1952 - 1953

49. Vasile Moldoveanu: 1953-1956

50. Ion Marin Sadoveanu: 1956 - 1959

51. Zaharia Stancu: 1959 - 1969

52. Radu Beligan: 1969 - 1990

53. Andrei Şerban: 1990 - 1993

54. Fănuş Neagu: 1993 - 1996

55. Ion Cojar: 1996 - 2001

56. Dinu Săraru: 2001 - 2004

57. Ion Caramitru: 2005 - 2021

După decesul regretatului actor Ion Caramitru, manager interimar al TNB a fost Ioan Onisei, care a murit în februarie 2022. Apoi, funcția a fost preluată de Mircea Rusu.

Editor : Sebastian Eduard