Compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, acuzată de evaziune fiscală.  Ce spune despre obiecte suspecte la bord

Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate, informează News.ro

Compania precizează că proprietarul - Jürgen Faff, neavând cunoştinţă de faptul că urmează percheziţii, a plecat din ţară pentru întâlniri comerciale, a fost informat şi va reveni în România.

Compania menţionează, de asemenea, că, alături de alţi operatori aerieni din România şi Europa, a efectuat zboruri către Congo, fiind respectate normele de siguranţă în vigoare, suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect.



Compania aeriană FLYLILI a transmis precizări, în urma descinderilor de miercuri care au vizat conducerea companiei şi suspiciuni de evaziune fiscală.

„Lipsa de clienţi din perioada 2023–2024 şi pierderile semnificative generate de baza operaţională de la Braşov au determinat întârzieri în plata obligaţiilor fiscale.

Începând cu anul 2025, compania a iniţiat o reorganizare, renunţând la zborurile regulate şi concentrându-se pe operarea ACMI şi charter, activităţi care asigură fluxuri de venit mai stabile”, a transmis compania.

FLYLILI precizează că a implementat un plan de redresare financiară, în paralel cu multiple discuţii purtate cu autorităţile fiscale pentru identificarea unor soluţii de conformare.

Zborurile către Congo

În plus, compania aeriană aduce clarificări suplimentare despre proprieratul firmei, Jürgen Faff, căutat de organele de anchetă, dar şi despre zborurile către Congo.

„Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare. Administratorul FLYLILI, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FLYLILI nu are nicio relaţie cu Rusia”, au mai transmis reprezentanţii firmei.

În ceea ce priveşte zbrurile către Congo, firma precizează că, alături de alţi operatori aerieni din România şi Europa, a efectuat zboruri către această destinaţie.

„Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. În egală măsură, facem precizarea că atât FLYLILI, cât şi întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului şi dovedirea nevinovăţiei, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident”, se mai arată în comunicatul de presă.

Editor : S.S.