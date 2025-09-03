Istoricul Armand Goșu a comentat, în direct la Digi24, vizita la Beijing a lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, surprinși în fotografii alături de lideri precum Vladimir Putin și Kim Jong-un. Expertul consideră că, deși cei doi au mers ca persoane particulare, decizia lor nu este lipsită de semnificație și ar putea indica niște „canale de comunicare” cultivate de anumite structuri din statul român. Totuși, istoricul atrage atenția că această expunere reprezintă „o lipsă de inteligență politică” și îi transformă pe foștii demnitari în ținte ale opiniei publice.

Întrebat cum ar trebui interpretată prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing, istoricul Armand Goșu a explicat că „sunt foști demnitari ai statului român care au fost invitați. Poate, dacă era altcineva din fruntea statului român, am fi putut comenta, însă sunt persoane particulare. Ele decid dacă merg sau nu la Beijing.”

Acesta a menționat că „Năstase este președintele Fundației Titulescu, care se află într-o relație armonioasă cu Ministerul de Externe și este finanțată de statul român”.

În ceea ce o privește pe Viorica Dăncilă, Goșu a subliniat că „doamna Dăncilă, fost prim-ministru, a lucrat până nu demult la Banca Națională, ca expert, pe 5.000 de euro pe lună. Nu sunt oameni chiar așa de capul lor”.

„Eu cred că există în structurile statului român anumite grupuri, oameni care se gândesc: «Trebuie să luăm în calcul și varianta în care Occidentul se prăbușește, China va deveni o mare putere și atunci, construind pe relațiile vechi ale lui Gheorghiu-Dej cu Beijingul, să încercăm să deschidem un mic canal de comunicare.» Presupun că asta e logica”, a spus istoricul.

Potrivit acestuia, vizita ar putea fi interpretată drept „un canal de comunicare”.

Ai nevoie să transmiți un mesaj, ai nevoie de un om cunoscut la Beijing. Mă gândesc că asta e logica acelor structuri. E vorba de servicii secrete, de băieții din MAE, din armată, care s-ar putea să-l fi încurajat pe Năstase.

În ceea ce privește alăturarea cu Vladimir Putin, Armand Goșu a afirmat: „Decizia lor a fost să se ducă acolo. Presupun că au fost încurajați să meargă în China”.

„De ce să te expui public, cum e cazul lor? S-ar putea să fie mai mult decât o persoană privată care să se fi dus acolo. E o supoziție. Năstase, fost ministru de Externe, are suficientă cultură istorică să știe că în momente de criză e nevoie de astfel de canale de informații”, a explicat Goșu.

Istoricul consideră însă că este „o lipsă de inteligență politică să te duci tu să te expui”.

„Cred că omul putea să găsească altceva mai bun de făcut decât să devină țintă pentru opinia publică din România”, a mai spus el.

Întrebat dacă se așteaptă la o reacție din partea Occidentului, Armand Goșu a subliniat că este „o întrebare grea”.

„Nu aș putea să răspund. S-ar putea să nu fie așa simplu. S-ar putea să existe niște întrebări de la anumite ambasade”, a afirmat el, adăugând însă că este vorba totuși de „niște foști”.

România poate să răspundă foarte simplu: «Noi, statul român, nu controlăm ce fac foștii prim-miniștri. E democrație. Nu putem să le interzicem să meargă în China».

„Nu știu cât au fost încurajați de anumite instituții din România să facă această deplasare. Există diverse structuri care sunt foarte fericite să facă business cu China, încurajează, vor să facă «easy money», cantități uriașe. Eu nu cred că va avea o continuare, pentru că e foarte simplu pentru instituțiile din România să spună că nu au nicio treabă. E o persoană privată care a plecat acum 20 de ani din fruntea statului român. Diplomații străini care sunt la București nu sunt niște neștiutori care nu cunosc cine e Adrian Năstase sau doamna Dăncilă”, a conchis Armand Goșu.

