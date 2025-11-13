Live TV

Video&Foto Viorica Dăncilă s-a pozat cu roboții la un târg la Beijing. Fosta prim-ministră, a doua vizită în China în ultimele luni

Data publicării:
v dancila poza cu roboti la un targ in china - colaj
Viorica Dăncilă s-a fotografiat alături de roboții expuși la Beijing. Sursă foto colaj: Facebook

Viorica Dăncilă, fosta prim-ministră a României, a vizitat un târg tehnologic la Beijing, unde s-a pozat alături de câțiva roboți umanoizi expuși. Este a doua oară în ultimele luni când Viorica Dăncilă merge în China, după vizita de la începutul lunii septembrie, când a participat, alături de Adrian Năstase, la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Viorica Dăncilă într-un mesaj pe Facebook, unde a postat și câteva poze în care s-a fotografiat alături de roboți expuși la evenimentul din China.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat în septembrie, la Beijing, la o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Cei doi au apărut într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un, stârnind o serie de reacții politice în țară.

Viorica Dăncilă a explicat i-a făcut mare plăcere să participe la la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen și că s-a dus acolo în calitate de fost prim-ministru al României.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a motivat Viorica Dăncilă prezența ei la eveniment.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
2
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
3
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
4
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
Petr Pavel
5
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor...
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile...
sorin costreie vlad voiculescu
Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa prezidențială: Sorin...
alexandru munteanu ilie bolojan
Premierii României și Republicii Moldova, mesaj comun la București...
Ultimele știri
Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean
Kievul confirmă că a folosit racheta de producție internă Flamingo în atacurile din Crimeea, Zaporoje și sudul Ucrainei
Schimbare istorică la Bruxelles: Parlamentul European recunoaște dreptul eurodeputatelor de a vota și în concediul de maternitate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Antti Hakkanen și Antony Blinken.
Ministrul finlandez al Apărării critică politica Beijingului. „China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina”
JPN: Sanae Takaichi appointed as the 104th Prime Minister
Declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi despre Taiwan au stârnit furia Chinei: Beijingul acuză o „interferență brutală”
Chinese yuan, a background
Moneda chineză, colacul de salvare pentru economia lui Putin. Rusia lansează primele obligațiuni în yuani
Xi Jinping Receives The Kings, Philip Vi And Letizia, In A Ceremony At The Great People'S Palace, Beijing, China - 12 Nov 2025
O mare economie europeană își îndreaptă privirile către China. Regele a fost primit cu fast de către Xi Jinping
hacker cu multe calculatoare
Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în rochie mini fără bretele, mulată pe corp: "Ce picioare!". E tot mai încrezătoare după...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
De ce schimbă supermarketurile mereu locul produselor pe rafturi. Ce urmăresc, de fapt, retailerii
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce...
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită într-o peșteră la granița Greciei cu Albania. 110.000 de...
Film Now
Brittany Snow din Pitch Perfect spune că plecarea de la Hollywood, la 23 de ani, i-a salvat viața: "Nu aș mai...
UTV
Radu Vâlcan vorbește despre rolul de tată și cum reușește să fie prezent în viața celor trei copii. „E foarte...