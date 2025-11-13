Viorica Dăncilă, fosta prim-ministră a României, a vizitat un târg tehnologic la Beijing, unde s-a pozat alături de câțiva roboți umanoizi expuși. Este a doua oară în ultimele luni când Viorica Dăncilă merge în China, după vizita de la începutul lunii septembrie, când a participat, alături de Adrian Năstase, la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Viorica Dăncilă într-un mesaj pe Facebook, unde a postat și câteva poze în care s-a fotografiat alături de roboți expuși la evenimentul din China.

Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat în septembrie, la Beijing, la o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Cei doi au apărut într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un, stârnind o serie de reacții politice în țară.

Viorica Dăncilă a explicat i-a făcut mare plăcere să participe la la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen și că s-a dus acolo în calitate de fost prim-ministru al României.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a motivat Viorica Dăncilă prezența ei la eveniment.

Editor : B.P.