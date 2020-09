Gabriela Firea, despre podul Ciurel: Efectele privind fluidizarea traficului în zona de vest a Capitalei sunt vizibile

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, pe Facebook, că proiectul podului Ciurel a fost gândit în urmă cu 14 ani în trei etape și că, în acest moment este finalizată doar prima etapă. "Vă voi demonstra că este necesară și utilă bucureștenilor".

”Aceste este adevărul despre Podul Ciurel, un proiect despre care se spune în mod nedrept că nu duce și nu va duce nicăieri, o investiție care nu ar fi necesară. Vă voi demonstra că este necesară și utilă bucureștenilor.

Acest proiect a fost gândit acum 14 ani, în trei etape. Noi am finalizat prima dintre ele, Nodul Virtuții. Am fi putut finaliza acest obiectiv mult mai rapid însă, timp de zece ani, a fost blocat în tribunale de către un domn care are casa în proximitatea podului Ciurel, o casă care există și în prezent și nu a fost afectată absolut deloc, cofondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, prieten foarte bun cu domnul Nicușor Dan. Împreună au făcut mai multe contestații în instanță, atacând atât autorizația de construire, cât și PUZ-ul de sector".

Gabriela Firea a afirmat că prima etapă, Nodul Virtuții, este deja finalizată și cuprinde podul hobanat, cele trei pasaje supraterne și noua bretele de circulație, iar efectele privind fluidizarea traficului în zona de vest a Capitalei sunt vizibile.

"În cel mai scurt timp, vom demara lucrările pentru etapa a doua a proiectului, aprobat încă din luna mai, un drum expres până la Centură, cu două benzi pe sens. Pentru acesta, avem deja culoarul de expropriere aprobat, am semnat contractul cu asocierea de constructori Max Boegl – Astaldi – Euroconstruct, iar banii sunt consemnați, aproximativ 50 de milioane de lei pentru exproprierile din zona, în jur de 20 de imobile”.

Consilierul pe probleme de infrastructură, Marius Coaje, a explicat, la rândul său, că urmează o nouă etapă după joncțiunea cu Centura Capitalei. ”După finalizarea etapei a doua, atunci când drumul expres va ajunge la Centura Capitalei, vor fi demarate lucrările pentru construirea unui drum de legătură intre Centura Capitalei și autostrada A1”.

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că podul este inutil pentru că legătura dintre Autostrada A1 și Splaiul Independenței nu a fost construită.

„Cum să te duci să inaugurezi pasajul de la Ciurel?! Pasajul de la Ciurel astăzi, dacă este inaugurat, duce de nicăieri spre nicăieri, adică de pe Șoseaua Virtuții sau de pe Splai pe Șoseaua Virtuții... Despre ce e vorba? Eu așa ceva nu pot să pricep. Cum să te faci de râs într-un asemenea hal? Sigur, din foamea de a arăta că termini ceva”, a spus Ludovic Orban.

Nodul rutier Virtuții-Ciurel s-a deschis circulației sâmbătă dimineața, de la ora 07.00.

