Gheorghe Hagi a devenit bunic. Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut

Data publicării:
Ianis hagi
Ianis și Elena Hagi / Foto: Instagram@ianishagi

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a devenit tată, miercuri, după ce soţia sa, Elena, a născut.

Informația a fost dată publicității de președintele FRF, care a făcut o declarație în timpul unei conferințe de presă, referitoare la unele decizii ale Comitetului Executiv ale FRF.

„Îl felicit, începând de astăzi este tătic, aşa că probabil începând de astăzi se va uita cu mult mai multă atenţie şi la următorul lui transfer, unde îşi va putea pune în valoare tot talentul”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă.

„Mi-aş fi dorit ca şi Ianis să prinsă un transfer în această perioadă, sunt în continuare foarte încrezător că va reuşi să ajungă la o echipă pe care şi-o doreşte până la finalul acestei perioade de transferuri. S-a pregătit în toată această perioadă, chiar dacă nu a făcut-o cu o echipă sub contract. E un jucător de care echipa naţională are nevoie, care se află la o maturitate, care are nevoie doar de un cadru pentru a-şi atinge potenţialul maxim”, a mai spus şeful FRF.

