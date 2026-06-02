România, egal cu Georgia la Tbilisi, în primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la naţională

Echipa naţională a României a terminat la egalitate marţi seara, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Georgiei, într-un amical disputat la Tbilisi. A fost primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la naţională.

România a debutat la Tbilisi în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi ca selecţioner, însă cele zece schimbări efectuate în timpul meciului nu au putut oferi o imagine completă a potenţialului tricolorilor, scrie News.ro.

Florinel Coman a ratat prima noastră ocazie în minutul 7, şutând în blocajul lui Kashia.

Georgienii au cerut penalti în minutul 18, la duelul dintre Borza şi Mamageishvili, însă jocul a continuat şi tricolorii au trecut pe lângă deschiderea scorului, şutul expediat de Ianis Hagi fiind scos din apropierea liniei porţii.

Gazdele au replicat prin şutul peste poartă al lui Kochorashvili, din minutul 23, şi, mai ales, prin şansa uriaşă a lui Zivzivadze, al cărui şut a fost respins de Aioani, în minutul 25.

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Repriza s-a încheiat cu blocajul efectuat de Drăguşin la Chakvetadze, în minutul 45, însă georgienii vor deschide scorul în minutul 46, după o eroare a lui Aioani de care a profitat Kvilitaia.

După cinci minute, Zivzivadze a reluat peste poartă din poziţie bună, iar Louis Munteanu a reuşit să egaleze în minutul 55, din centrarea lui Screciu.

Meciul s-a încheiat cu ocazia lui Egoyan, din minutul 90+3 şi a fost Georgia – România 1-1.



GEORGIA: Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66), Goglichidze (Gelashvili 83), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66), Chakvetadze (Egoyan 46), Kvilitaia (Mekvabishvili 83), Lochoshvili (Dvali 66), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili.

Selecționer: Willy Sagnol

ROMÂNIA: Aioani (Hindrich 63) – Coubiş (M. Ilie 63), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78), Borza (Eissat 46) – Screciu (D. Matei 71), R. Marin (Cicâldău 46) – Moruţan (Al. Dobre 46), I. Hagi (T. Băluţă 63), Mihăilă (Baiaram 63) – Fl. Coman (Louis Munteanu 46).

Selecționer: Gheorghe Hagi

Cartonaşe galbene: Kvilitaia 59, Goglichidze 80 / Screciu 41, Drăguşin 59, T. Băluţă 82, M. Ilie 84

Arbitru: Moatasem Ahmad Al-Mazyed (Qatar)

Editor : Liviu Cojan