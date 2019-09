Greşeala pe care Gheorghe Dincă a făcut-o la audieri şi pe care o speculează anchetatorii

Gheorghe Dincă a fost adus din nou la audieri, după ce ieri, timp de zece ore, a fost întrebat de anchetatori ce s-a întâmplat cu Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu.

Avocatul familiei Melencu este convins că Dincă a avut complici și spune că suspectul minte în continuare.

„Nu este cooperant. Este şmecher, nu avem o cale de comunicare cu el. Eu apreciez că îşi bate joc de toţi. Dincă pare că acoperă foarte multe persoane, dar nu ştiu dacă cu succes”, a declarat Tonel Pop.

Potrivit avocatului, Dincă nu cooperează, cel mult are scăpări.

„Eu şi anchetatorii am înţeles mult mai multe lucruri. El oferă noi detalii prin faptul că la un moment dat are scăpări, se enervează, are tremur la anumite observaţii şi atunci aflăm mai multe decât vrea să spună. Rămâne să speculăm aceste lucruri, în sens juridic, ca să aflăm cât mai repede care e adevărul”, a spus azi avocatul.

Apărătorul a precizat că mâine se vor desfăşura alte etape procedurale şi că Gheorghe Dincă nu va fi adus la audieri.

