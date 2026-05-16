Analiză Diplomația prin amenințări a lui Donald Trump în privința Iranului a ajuns în impas: „Subminează orice mesaj ar dori să transmită”

Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Amenințarea cu distrugerea civilizației „Vorbește prea mult”

În primul său an de mandat, stilul de negociere agresiv al președintelui american Donald Trump i-a adus concesii din partea altor țări în chestiuni care au variat de la tarife vamale până la conflicte armate. Însă, în cazul Iranului, același tip de diplomație coercitivă, caracterizată prin amenințări publice, insulte și ultimatumuri, pare să fi ajuns într-un impas și ar putea să-i submineze propriile eforturi de a pune capăt unui război care a zguduit economia mondială, relatează Reuters.

În contextul în care cele două părți se află într-un impas, liderul de la Casa Albă și-a exprimat frustrarea crescândă față de criza care durează de 11 săptămâni, dar nu a dat semne că ar fi dispus să-și modereze abordarea diplomatică dură față de liderii iranieni.

Acest lucru nu lasă să se întrevadă o soluție rapidă prin negociere, alimentând temerile că actuala situație de impas – și impactul fără precedent al acesteia asupra aprovizionării mondiale cu energie – s-ar putea prelungi la nesfârșit, cu episoade periodice de jocuri riscante.

Printre principalele obstacole, spun analiștii, se numără modul de gândire al conducătorilor iranieni, inclusiv nevoia acestora de a-și salva prestigiul în fața propriului public intern, în ciuda faptului că atacurile americane și israeliene au ucis numeroși lideri de vârf și au afectat grav capacitățile militare ale Republicii Islamice.

Deși Iranul a menținut, în esență, un control strâns asupra strâmtorii Ormuz, ceea ce îi conferă o influență considerabilă, Trump a continuat să urmeze o strategie diplomatică caracterizată prin pretenții maximaliste, imprevizibilitate, semnale contradictorii și un limbaj virulent.

Analiștii consideră că este și mai semnificativ faptul că Trump insistă să iasă din conflict prezentându-l ca pe o victorie absolută pentru SUA – chiar dacă acest lucru nu corespunde realității de pe teren –, în timp ce iranienii trebuie să accepte o înfrângere totală, lucru pe care probabil nu îl vor face.

„Acest lucru împiedică inevitabil ajungerea la un acord rezonabil, deoarece niciun guvern, nu doar cel iranian, nu-și poate permite să fie perceput ca și cum ar fi capitulat”, a declarat Rob Malley, fost negociator pentru Iran în administrațiile Obama și Biden.

Impasul continuu cu Iranul survine într-un moment în care Trump se confruntă cu presiuni interne legate de prețurile ridicate ale benzinei din SUA și de propriul nivel scăzut de popularitate, după ce s-a angajat într-un război nepopular în pragul alegerilor parțiale din noiembrie. Formațiunea sa, Partidul Republican, se luptă să-și mențină controlul asupra Congresului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a apărat abordarea diplomatică a lui Trump, bazându-se pe ceea ce ea a numit „o experiență dovedită în încheierea unor acorduri avantajoase”, și a insistat că iranienii dădeau semne de „disperare” în ceea ce privește ajungerea la un acord.

„Președintele Trump este un negociator desăvârșit, care reușește întotdeauna să creeze atmosfera potrivită”, a spus ea.

Amenințarea cu distrugerea civilizației

Cele mai îngrijorătoare declarații ale sale au fost făcute luna trecută, când a amenințat într-o postare pe rețelele sociale că va distruge civilizația iraniană dacă nu se ajunge la un acord – un mesaj despre care oficialii administrației au declarat pentru Wall Street Journal că a fost improvizat și nu a fost verificat în cadrul unei strategii de securitate națională.

În cele din urmă, liderul de la Casa Albă a dat înapoi și a acceptat un armistițiu. Însă, de la amenințarea plină de injurii pe care a lansat-o în Duminica Paștelui, prin care promitea să distrugă podurile și rețeaua electrică a Iranului, el a repetat acel avertisment, inclusiv în fața reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, la întoarcerea din China, vineri. 

Iar săptămâna trecută, Trump le-a spus reporterilor că vor ști că actualul armistițiu s-a prăbușit dacă vor vedea „o lumină puternică venind din Iran”, ceea ce unii au interpretat ca o amenințare cu folosirea armelor nucleare, lucru pe care el a susținut în repetate rânduri că nu l-ar face niciodată.

Cel de-al 47-lea președinte american și-a rezervat unele dintre cele mai dure cuvinte pentru liderii iranieni, numindu-i „nemernici nebuni”, „lunatici” și „bătăuși”, iar Teheranul a răspuns cu o campanie amplă prin care îl ironizează cu meme explicite și postări pe rețelele sociale.

El a insistat în repetate rânduri că Iranul a fost complet zdrobit, în ciuda dovezilor care demonstrează contrariul, a afirmat că iranienii „implorau” să se ajungă la un acord – afirmație negată de aceștia –, oscilând între cererile de „capitulare necondiționată” și apelurile la o soluție negociată. Iranienii, însă, au considerat o victorie faptul că au reușit pur și simplu să supraviețuiască atacului militar, demonstrând că pot impune un preț economic foarte mare.

Potrivit a două surse bine informate în această privință, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre deliberările interne, nu s-au făcut eforturi în cadrul Casei Albe pentru a-l convinge pe Trump să dea dovadă de mai multă reținere în declarațiile sale referitoare la Iran.

Deși sondajele de opinie arată că mișcarea sa MAGA i-a rămas în mare parte alături, unele personalități care l-au susținut în trecut s-au pronunțat împotriva războiului și i-au criticat amenințările mai extreme.

Unele dintre cele mai dure declarații ale lui Trump, făcute adesea pe platforma sa Truth Social după miezul nopții, au survenit în momente critice, cum ar fi luna trecută, când a anunțat brusc blocarea porturilor iraniene, iar Iranul a ripostat, punând în pericol armistițiul deja fragil.

Luni, Trump a calificat cea mai recentă propunere de pace a oficialilor iranieni drept „o porcărie”.

„Lipsa de răbdare strategică și inconsecvența retoricii președintelui subminează orice mesaj ar dori acesta să transmită”, a declarat Dennis Ross, fost consilier principal pe probleme din Orientul Mijlociu în cadrul administrațiilor democratice și republicane.

În timpul vizitei sale la Beijing, președintele SUA s-a abținut în mare parte de la atacuri verbale dure la adresa Iranului, fiind preocupat de relațiile importante cu China, aliatul și clientul petrolier al Teheranului.

„Vorbește prea mult”

Totuși, unii analiști au sugerat că ar fi mai bine ca Trump, care se exprimă adesea în public și acordă interviuri telefonice improvizate reporterilor, să-și modereze definitiv retorica dacă dorește cu adevărat să găsească o cale de ieșire din conflict.

„Vorbește prea mult”, a declarat luna trecută reporterilor Saeed Khatibzadeh, viceministrul de externe al Iranului, în timpul unei vizite în Turcia.

Trump – un fost dezvoltator imobiliar din New York care se autointitulează un maestru al negocierilor – susține de multă vreme că imprevizibilitatea este o tactică de negociere menită să-i ia pe adversari prin surprindere.

Această abordare l-a ajutat să obțină concesii în anumite cazuri în care a încercat să încheie acorduri tarifare cu partenerii comerciali, deși de multe ori s-a mulțumit cu mai puțin decât cererile sale inițiale. În anumite conflicte, precum campania militară rapidă a Statelor Unite împotriva Venezuelei, care a dus la capturarea liderului acesteia, și negocierile de anul trecut care au asigurat un armistițiu în războiul din Gaza, tacticile sale de presiune au dat, de asemenea, rezultate.

În ceea ce privește iranienii, Trump – care și-a bazat campania electorală pe promisiunea de a ține SUA departe de războaiele din străinătate – dorește să pară un lider dur pentru a-i intimida pe iranieni și a-i determina să facă concesii în privința programului lor nuclear și a altor chestiuni, afirmă analiștii.

Însă foști oficiali americani care au negociat cu Iranul susțin că este puțin probabil ca această strategie să dea roade, mai ales având în vedere poziția de neclintit a clasei clericale și a armatei, precum și mândria țării față de lunga sa istorie.

De fapt, amenințările lui Trump ar fi putut să-i încurajeze pe noii conducători ai Iranului, considerați mai intransigenți decât predecesorii lor asasinați, care au și mai puțină încredere în el după cele două atacuri ale SUA din ultimul an, în timp ce cele două părți se aflau încă în negocieri, spun analiștii.

„A existat această percepție eronată că, dacă se exercită suficientă presiune asupra Iranului, acesta va capitula, dar lucrurile nu funcționează așa în cazul Iranului”, a declarat Nate Swanson, un fost oficial al Departamentului de Stat care a făcut parte din echipa de negociatori cu Iranul până în iulie.

Barbara Leaf, fost trimis special pentru Orientul Mijlociu în timpul mandatului predecesorului lui Trump, Joe Biden, a afirmat că, pe lângă retorica președintelui, campania sa împotriva Iranului a fost împiedicată de „o presupunere naivă că Iranul ar fi o problemă de rezolvat asemănătoare cu cea a Venezuelei (și) de o neînțelegere totală a rezilienței inerente a regimului”.

Iar unii experți consideră că abordarea lui Trump, despre care acesta a afirmat că vizează în primul rând să se asigure că Iranul nu are nicio cale de a obține o armă nucleară, s-ar putea întoarce împotriva lui.

Campania militară a SUA, combinată cu diplomația coercitivă a lui Trump, ar putea face ca Iranul să fie mai – și nu mai puțin – predispus să-și intensifice eforturile de a dezvolta în cele din urmă o bombă nucleară, pentru a se putea proteja la fel ca Phenianul, care deține arme nucleare, spun analiștii. Iranul insistă de mult timp asupra dreptului său de a îmbogăți uraniu, dar susține că o face doar în scopuri pașnice.

Adăugând la tensiuni, Trump și iranienii par să funcționeze pe ritmuri diferite – președintele impulsiv dorește de obicei o înțelegere rapidă pentru a putea trece mai departe, în timp ce delegațiile iraniene au o istorie de a trage de timp în cadrul negocierilor.

Abdulkhaleq Abdullah, un cadru universitar din Emiratele Arabe Unite, un aliat al Statelor Unite din regiunea Golfului, a afirmat că președintele ar putea să-și modereze retorica, dar că intransigența Iranului este mai mult de vină pentru impasul actual decât „amenințările și comentariile bombastice” ale lui Trump.

Trita Parsi, vicepreședinte executiv al Institutului Quincy pentru Politică Externă Responsabilă din Washington, a declarat că liderii de la Teheran ar putea interpreta abordarea imprevizibilă a lui Trump ca un semn de disperare și cred că pot aștepta să treacă această perioadă.

„Într-un fel, Trump le face jocul”, a spus el.

