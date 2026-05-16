Meteorologii au emis cod portocaliu de averse torențiale și cod galben de furtuni. Peste 20 de județe sunt vizate HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torențiale pentru cinci județe, precum și o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, grindină și vijelii pentru 19 județe și municipiul București. Cele două avertizări sunt valabile de sâmbătă după-amiază până duminică dimineață.

Codul portocaliu de averse torențiale importante cantitativ este în vigoare în intervalul 16 mai, ora 14:00 – 17 mai, ora 10:00 și vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, precum și zona montană a județelor Gorj și Prahova.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și în zona de munte a județelor Gorj și Prahova vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40–60 l/mp și izolat de peste 70 l/mp”, anunță ANM.

Totodată, meteorologii au emis un Cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ, valabil în intervalul 17 mai, ora 10:00 – 17 mai, ora 21:00, pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București.

„În județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi, în general, de 20–40 l/mp”, transmite ANM.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 16 mai, ora 12:00 – 17 mai, ora 21:00, ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte. Duminică, fenomenele se vor manifesta în special în sud-est și vest.

În acest interval, vor fi averse cu caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 20–50 l/mp. Temporar se vor semnala descărcări electrice, iar pe arii restrânse va cădea grindină. De asemenea, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar izolat se vor produce vijelii, cu rafale de 40–60 km/h.

Duminică, 17 mai, vremea se va răci semnificativ, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice, unde temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă a anului.

Prognoza specială pentru București

În intervalul 16 mai, ora 10:00 și 17 mai, ora 09:00, vremea va fi caldă în Capitală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în a doua parte a zilei și noaptea. Vor fi condiții de vijelie și grindină. Temperatura maximă va fi de 25- 26 de grade, iar cea minimă de 9 - 12 grade.

De asemenea, în intervalul 17 mai, ora 09:00 și ora 21:00, vremea se va răci accentuat, va fi închisă și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Cantitățile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 15- 17 grade.

Meteorologii anunță că în intervalul 16 mai, ora 12 - 17 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii. În intervalul 17 mai, ora 10 - 17 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de

atenționare meteorologică cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ.

În intervalul 16 mai, ora 12 - 17 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, răcire accentuată a vremii.

