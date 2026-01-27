Live TV

Șase posturi scoase la concurs pentru Task Force-ul de Digitalizare. Irineu Darău: „Este nevoie de competenţă, implicare şi expertiză”

Data publicării:
ilustratie digitalizare maini care tasteaza la doua laptopuri
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Irineu Darău a anunțat marți, 27 ianuarie, lansarea procesului de selecţie pentru specialişti în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea şi Monitorizarea Reformelor şi Investiţiilor privind Transformarea Digitală (Task Force). Concursul se va desfășura pe data de 16 februarie, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 februarie, a transmis ministrul Economiei.

„Digitalizarea este o prioritate strategică pentru România. Pentru a reuşi să îndeplinim acest obiectiv, este nevoie de competenţă, implicare şi expertiză. Vrem să ne asigurăm că reformele vor şi avea rezultate concrete”, a afirmat ministrul Economiei. 

Pentru cele şase posturi contractuale de execuţie scoase la concurs sunt căutaţi profesionişti care vor să contribuie direct la implementarea reformelor de digitalizare, la modernizarea administraţiei şi la creşterea eficienţei serviciilor publice, într-un domeniu esenţial pentru competitivitatea economiei româneşti.

Concursul se va desfășura pe data de 16 februarie 2026, iar dosarele pot fi depuse până luni, 2 februarie 2026.

Posturile vizate sunt:

  • Expert implementare (funcție de execuție: gestionare și implementare proiecte finanțate din fonduri europene), pentru o perioadă determinată, dar nu mai târziu de data de 31.08.2026 – 2 posturi; 
  • Administrator Baze de Date (funcție de execuție: specialiști cu competențe digitale avansate) pentru o perioadă determinată, dar nu mai târziu de data de 31.08.2026 – 2 posturi; 
  • Expert în Securitate Cibernetică (funcție de execuție: specialiști cu competențe digitale avansate) pentru o perioadă determinată, dar nu mai târziu de data de 31.08.2026 – 1 post;
  • Arhitect de sistem în domeniul TIC (funcție de execuție: specialiști cu competențe digitale avansate) pentru o perioadă determinată, dar nu mai târziu de data de 31.08.2026 – 1 post. 

Toate posturile scoase la concurs presupun desfăşurarea activităţii strict prin prezenţă fizică la sediul  instituţiei, în program de lucru de 8 ore pe zi.  

Concursul constă în două etape, după cum urmează: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba de interviu se va desfăşura la sediul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi  Turismului, din Cal. Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti.  

Participă la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor. 

