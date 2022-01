Imagini revoltătoare pe una din cele mai căutate plaje de pe litoral. Nu a strâns nimeni până acum gunoaiele rămase din vară

Plaja din Tuzla, județul Constanța, este plină de gunoaie, chiar dacă sezonul estival s-a terminat de mai bine de trei luni. Plaja din Tuzla este o zonă neamenajată, dar foarte căutată de turiști în ultimii ani.

Faleza din Tuzla și zona de plajă de lângă mare sunt pline de gunoaie, saci întregi cu deșeuri lăsate de astă vară, sticle, PET-uri și resturi de ambalaje.

Pescarii din zonă spun că deşeurile au fost abandonate de turiștii care au venit cu rulotele pe plajă.

Mizeria s-a împrăștiat peste tot...Normal, trag câinii de gunoaie, de toate alea, spune un pescar.

Activiștii de mediu susțin că situația de la Tuzla nu este unică pe litoralul românesc.

Autoritățile locale spun că turiștii ar trebui sa pună mizeria în saci și apoi să o arunce în pubele, nu să o lase pe plajă.

Ion Moise, viceprimar în Tuzla: Am mers împreună cu reprezentanții de la Apele Romane, am constatat, am luat legătura și astăzi după amiaza sau cel târziu mâine se vor ridica.

În cazul în care observați gunoaie abandonate pe plajă, la munte sau pe stradă puteți sesiza autoritățile prin intermediul unei aplicații de mediu, care se numește Trash Out.

