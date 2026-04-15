Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul României l-a invitat pe viitorul premier ungar la București

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri o convorbire telefonică cu Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria. A fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei.

Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale.

La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București.

Tisza, partidul lui Peter Magyar, a obținut majoritatea calificată în Parlament

Tisza, partidul condus de Peter Magyar a obținut o majoritate calificată în Parlament. Partidul a câștigat 138 de locuri din 199, cu peste 53,06% dintre voturi, devansând FIDESZ-ul lui Viktor Orban, care va trebui să se mulțumească cu 55 de locuri

„Astăzi, poporul maghiar a spus da Europei”, a declarat Peter Magyar mulțimii care a venit să-l aclame duminică seara, pe malurile Dunării, la Budapesta.

