Live TV

Incendiu puternic la o mănăstire din Suceava. Focul riscă să se extindă și la clădirile din jur

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-08-17T170418.120
Incendiu puternic la o mănăstire din Suceava. Focul riscă să se extindă și la clădirile din jur. Foto via News.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pompierii intervin, luni, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o mănăstire din județul Suceava și există pericol de extindere. Deocamdată, nu au fost anunțate victime, potrivit News.ro.

ISU Suceava intervine, luni, pentru a stinge un incendiu izbucnit la Paraclisul Mănăstirii din localitatea Sfântu Ilie.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum la Paraclisul Mănăstirii”, a transmis sursa citată.

Pompierii au avertizat că există posibilitatea de propagare la întreaga construcție, dar și la alte obiective învecinate.

Potrivit datelor transmise de către pompieri, focul este localizat și se lucrează pentru lichidare.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
3
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Obit Hayden Panettiere
4
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Paradă militară Polonia
5
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Digi Sport
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu-ph-17-aug-26
Incendiu puternic la o hală de deșeuri din Prahova. Degajări mari de fum: a fost emis mesaj RO-Alert
caine
„Auschwitz-ul câinilor din Suceava”. Fiul primăriţei din Berchişeşti, acuzat de uciderea a peste 600 de câini. Ce motive trecea în acte
accident
Scene șocante pe o stradă din Suceava: Adolescent pe trotinetă, urmărit și lovit intenționat cu mașina. Şoferul a fost arestat
inundatii suceava
Viitură pe râul Bistrița în Suceava. Au fost inundate mai multe locuințe, după codul roșu
șine de cale ferată
Pericol pe calea ferată, în Suceava: scânduri de lemn au fost găsite perpendicular pe șine. Un tren, la un pas de tragedie
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
Fost președinte CCR, după întâlnirea controversată dintre Ilie...
U.S. President Trump Meets With Japanese Business Leaders In Tokyo
Trump amenință Omanul cu bombardamente dacă „va încurca” discuțiile...
sorin grindeanu
Grindeanu, despre „amendamentul Fritz”, declarat constituțional de...
Ultimele știri
Vicepreședintele PE Nicu Ștefănuță spune că Guvernul vrea să subjuge prosumatorii: Voi sesiza Comisia Europeană
CCR anunță respingerea amendamentului AUR la Legea Integrității privind averea partenerilor demnitarilor și aprobă „Amendamentul Fritz”
Brașov: Şase tineri între 16 și 22 de ani au fost trimişi în judecată pentru promovarea nazismului pe reţelele sociale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Fanatik.ro
Giovanni Becali a vorbit despre noua rachetă din SuperLiga: „E ca Dennis Man”. Ce contract are? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Șefii Rapidului, decizie imediată după înfrângerea cu Dinamo. Ce se întâmplă cu banii în Giulești. E vorba de...
Adevărul
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat...
Playtech
Ce se întâmplă cu cardul de sănătate de la 1 septembrie. Mai trebuie să îl ai la tine când mergi la medic?
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul lui Ilie Bolojan, după scandalul apărut în urma performanței istorice a lui David Popovici
Pro FM
Povestea mai puțin cunoscută a lui Natalie Imbruglia. A rămas fără bani și a locuit într-un subsol după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primele detalii oficiale despre moartea lui Hayden Panettiere. Apelul la numărul de urgență a fost făcut de o...
Adevarul
Motorina s-a ieftinit la pompă. Cât costă astăzi în București și cât economisești la un plin. Unde poți...
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații