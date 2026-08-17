Incendiu puternic la o mănăstire din Suceava. Focul riscă să se extindă și la clădirile din jur

Pompierii intervin, luni, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o mănăstire din județul Suceava și există pericol de extindere. Deocamdată, nu au fost anunțate victime, potrivit News.ro.

ISU Suceava intervine, luni, pentru a stinge un incendiu izbucnit la Paraclisul Mănăstirii din localitatea Sfântu Ilie.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum la Paraclisul Mănăstirii”, a transmis sursa citată.

Pompierii au avertizat că există posibilitatea de propagare la întreaga construcție, dar și la alte obiective învecinate.

Potrivit datelor transmise de către pompieri, focul este localizat și se lucrează pentru lichidare.

Editor : Ș.A.