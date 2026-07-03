A plouat torențial în mai multe zone din județul Suceava, în urma codului roșu de furtuni emis de ANM. Două râuri au ieșit din matcă iar mai multe case au fost inundate.

Prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, a declarat, vineri, la Digi24, că în prezent situația este sub control.

„Seara trecută, pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și pârâul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectat două podețe care fac legătura cu două locuințe. Important este că nu s-au înregistrat victime.

La fața locului au acționat utilaje pentru decolmatarea albiilor râului Bistrița și a pârâului Țibău, precum și lucrători ISU și SVSU.

În acest moment, nivelul apelor este în scădere.

Nu au mai fost solicitate alte intervenții între timp.

Mai intră în vigoare un cod portocaliu de averse, vijelii și grindină de mici dimensiuni în zona de munte a județului Suceava”, a transmis Bogdan Păstrăv.

Editor : A.C.