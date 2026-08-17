Incendiu puternic la o hală de deșeuri din Prahova. Degajări mari de fum: a fost emis mesaj RO-Alert

Pompierii intervin, luni după-amiază, cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de depozitare și prelucrare a deșeurilor și maselor plastice din Băicoi, județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din cauza degajărilor mari de fum, potrivit News.ro.

Incendiul a izbucnit, luni după-amiază, la o hală de depozitare și prelucrare a deșeurilor și maselor plastice din orașul Băicoi, județul Prahova. La fața locului au fost mobilizate 9 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

„Din cauza degajărilor mari de fum, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu autospeciala cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov. La acest moment, nu sunt înregistrate victime. Pentru avertizarea și protejarea populației din zonă, a fost emis un mesaj RO-ALERT, prin care cetățenii au fost informați cu privire la degajările mari de fum și au fost îndrumați să respecte recomandările autorităților”, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru înlăturarea efectelor produse de acesta.

Editor : Ș.A.