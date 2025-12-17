Înregistrări ambientale surprinse în timpul unei întâlniri la restaurant între Răzvan Cuc și directorul RAR surprind momentul în care se discuta mita destinată șefului Registrului Auto. Directorul RAR este de altfel și cel care l-a reclamat la DNA pe fostul ministru al transporturilor.

Cei doi au mai avut întâlniri și după ce a început ancheta. Judecătorii au decis astăzi arestarea preventivă a lui Răzvan Cuc, dar și a omului de afaceri care voia să dea mita pentru câștigarea dosarului la RAR.

Răzvan Cuc: Dacă vreți să intermediez, să ne vedem undeva, toți trei, să... Ați vorbit voi doi și așa să rămână.

Director RAR: Corect! Mai e o chestie! Atunci când am fost la el în curte, a zis ca să îmi garanteze că e ok, mi-a arătat pe telecomandă ... știi?

Răzvan Cuc: Da, mi-ai zis!

Director RAR: Da, el mi-a arătat pe 9, tu mi-ai zis de 6, știi? Sau poate nu am văzut eu bine.

Răzvan Cuc: Eu am înțeles, din ce mi-a zis el, că ți-a arătat 7.

Director RAR: 7?

Răzvan Cuc: Da, 7!

Director RAR: Nu am fost atent, nu știam ce vrea să îmi arate.

Răzvan Cuc: Păi, vă vedeți luni, vorbiți, stabiliți!

Răzvan Cuc, arestat preventiv

Tribunalul Bucureşti a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR).

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Cătălin Daniel Buşe.

