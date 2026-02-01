Live TV

Începe vacanța de schi din februarie 2026: Primele județe unde nu se mai fac cursuri. Când au zile libere elevii din București și Ilfov

Data publicării:
Vacanța de schi 2026. Foto Getty Images
Vacanța de schi 2026. Foto Getty Images
Din articol
Cum este organizată vacanța de schi în fiecare județ din România Vacanța de schi în perioada 9 - 15 februarie Vacanța de schi în perioada 16 - 22 februarie Vacanța de schi în perioada 23 februarie - 1 martie

Vacanța de schi din 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului educațional 2025-2026. Pauza oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru relaxare și refacere, cât și pentru activități specifice sezonului rece, în funcție de opțiunile stabilite la nivel local de inspectoratele școlare.

Calendarul anului educațional este structurat în cinci module de învățare, fiecare fiind urmat de o perioadă de vacanță, iar săptămâna liberă din februarie oferă elevilor un moment de pauză și refacere înainte de ultimele module ale semestrului.

Cum este organizată vacanța de schi în fiecare județ din România

Stabilirea perioadei exacte de vacanță a revenit fiecărui inspectorat școlar județean, precum și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în urma unor consultări cu cadrele didactice, părinții și reprezentanții elevilor. Alegerea a ținut cont de specificul local, de calendarul activităților educaționale și de accesul la infrastructura de agrement de iarnă, astfel încât pauza școlară să răspundă atât nevoilor educaționale, cât și celor de recreere.

Vacanța de schi în perioada 9 - 15 februarie

Seria vacanțelor de schi debutează la începutul lunii februarie, când elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș intră primii în pauza școlară. Această perioadă marchează startul vacanței mobile de iarnă și oferă copiilor o săptămână de respiro după primele module de cursuri.

Vacanța de schi în perioada 16 - 22 februarie

Cea de-a doua săptămână de vacanță de schi acoperă un număr semnificativ mai mare de județe, reflectând opțiunea majoritară a inspectoratelor școlare pentru acest interval. Elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași vor beneficia de această pauză

Vacanța de schi în perioada 23 februarie - 1 martie

Ultimul interval de vacanță de schi este programat la finalul lunii februarie și începutul lunii martie, perioadă în care elevii din Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu vor avea o săptămână liberă. Această etapă închide seria vacanțelor de schi la nivel național și marchează revenirea tuturor elevilor la cursuri.

Editor : C.S.

"Șocant". În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
Digi Sport
"Șocant". În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
