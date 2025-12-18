Live TV

Video Insecte filmate în baia unui spital din Sebeş. Managerul unităţii sanitare: „A fost vorba despre un singur gândac, un pui”

Data actualizării: Data publicării:
Gândac de bucătărie
Gândac de bucătărie, fotografie exemplificativă. Foto: Profimedia

Un pacient care a primit îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Sebeş din judeţul Alba a filmat şi postat public imagini în care se vede cum mai multe insecte se plimbă pe pereţii şi pe uşa unui grup sanitar, internautul susţinând că gândacii au fost filmaţi în spital.

Managerul unităţii sanitare susţine că este „un caz izolat” şi că a fost vorba despre un singur gândac, un pui”, scrie News.ro.

În imaginile preluate de ziarulunirea.ro se vede cum mai multe insecte se plimbă de uşa şi pereţii unui grup sanitar aparent vechi.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Jurnaliştii locali notează că imaginile au fost postate de către un bărbat care susţine că a fost internat la oftalmologie, în Spitalul Municipal Sebeş, unde a petrecut o noapte, în perioada 16-17 decembrie.

Contactat de Ziarul Unirea, managerul Spitalului Municipal Sebeş, Anca Franchini, a declarat că situaţia prezentată în imaginile video nu reflectă realitatea din unitatea medicală.

„Cazul nu este aşa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinsecţie şi deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit şi am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecţia, iar eu personal am fost în salonul şi în baia respectivă. A fost vorba despre un singur gândac, un pui”, a declarat managerul Spitalului Municipal Sebeş, pentru ziarulunirea.ro.

gandaci
Foto: Ziarul Unirea

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rogobete 2
Ministrul Rogobete anunță că marți se va ști dacă bacteria din instalaţia de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată
paciet in pat de spital
Suspiciune de botulism în Vrancea. Două femei au ajuns de urgență la spital după ce au mâncat alimente din conserve
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iaşi, unde a fost găsită o bacterie în apa de la robinet
Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today
Propagandista șefă a lui Putin față în față cu realitățile din spitale ruse: „Nu suntem plătiți să vorbim civilizat”
photo-collage.png
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: zeci de pacienți evacuați. Planul roșu a fost activat
Recomandările redacţiei
Irineu Darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
profimedia-0850980549
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri, în stradă. Haos la...
camera deputatilor
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
Ultimele știri
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din 2025. Cel mai important subiect pentru România: bugetul UE
România are cea mai mare inflație din UE, de 8,6% în noiembrie. Economist: „Oamenii cumpără mai puțin, deși câștigă mai mult”
Înşelăciuni cu cazări de Revelion. Bărbat suspectat că a închiriat, de mai multe ori, o pensiune din Brașov, pe care nu o deținea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Detaliul neştiut de nimeni, analizele au arătat imediat după...
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de...
Pro FM
Shakira, despre provocările de la începutul carierei: „Nu existau scurtături!” Cât de greu i-a fost să-și...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...