Creșterea alarmantă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii pune presiune pe sistemul sanitar. Camerele de gardă ale spitalelor din toată țara sunt pline de pacienți. De altfel, numai în ultima săptămână au fost confirmate alte opt decese din cauza gripei și peste 60.000 de cazuri de infecții respiratorii, cu aproape 40% mai multe decât anul trecut, în aceeași perioadă. Medicii spun că încă nu este târziu și ne putem vaccina antigripal și recomandă evitarea locurilor aglomerate, dar și spălatul regulat pe mâini.

Camerele de gardă ale spitalelor din toată țara sunt pline. Simptomele pacienților sunt comune: febră, tuse și durere de cap.

„În ceea ce privește gripa, la nivel național au fost confirmate doar în ultima săpătmână de raportare a INSP peste 10.500 de cazuri. Cele mai multe sunt în București, Constanța și Cluj”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Printre ei este și Laura. Are 28 de ani și este internată împreună cu cele două fiice.

„Dintr-odată au început să facă febră: una, după a făcut și cealaltă și, când am văzut că deja a făcut febră foarte mare, am mers la Urgențe și acolo mi s-a făcut un test și mi-au spus că e gripă. Da, am luat și eu”, povestește Laura.

Potrivit datelor oficiale, doar 1,2 milioane de români s-au vaccinat antigripal.

„Sfatul meu este, dacă au simptome, să se testeze, pentru că nu-i de joacă cu gripa aceasta, e destul de gravă”, mai spune Laura.

„Avem de 4 ori mai multe cazuri față de media ultimelor cinci sezoane, pentru această săptămână. Ne aflam într-un varf în ce privește numărul de cazuri. Este foarte posibil să creascăm mai ales având în vedere faptul că, după Sărbători, copiii s-au întors în colectivitate. Este foarte posibil să asistăm la o creștere a numărului de cazuri”, a declarat, pentru Digi24, medicul de familie Gindrovel Dumitra.

Până acum, au fost raportate 11 decese în rândul pacienților confirmați cu gripă.

„Au venit pentru febră și stare generală influențată sau, pur și simplu, pentru că au făcut o complicație a gripei, pneumonie respectiv”, spune Maria Cerbu, medic primar boli infecțioase.

„Inclusiv infecțiile respiratorii comune ridică semne de întrebare medicilor. În ultima săptămână au fost raportate peste 60.000 de astfel de infectări la nivel național, cu 36% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut”, a aflat jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Pe lângă vaccinare, medicii ne recomandă să evităm spațiile aglomerate, igiena mâinilor trebuie să devină o obișnuință și, evident, să cerem ajutorul medicilor atunci când simptomele se agravează.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia