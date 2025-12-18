Live TV

Înşelăciuni cu cazări de Revelion. Bărbat suspectat că a închiriat, de mai multe ori, o pensiune din Brașov, pe care nu o deținea

Data publicării:
Iarna la munte
Foto: Profimedia

Un bărbat dintr-o comună din judeţul Prahova este anchetat pentru înşelăciune, după ce a obţinut mii de lei în urma unui anunţ conform căruia închiria o pensiune la munte, în perioada Revelionului, fără a deţine, în fapt, unitatea de cazare. Până în prezent, poliţiştii au identificat doi păgubiţi, unul din Bucureşti, celălalt din Teleorman.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul lunii noiembrie 2025, un bărbat ar fi indus în eroare două persoane din municipiul Bucureşti şi judeţul Teleorman, obţinând în mod fraudulos suma totală de aproximativ 4.000 de lei. Acesta ar fi postat anunţuri online privind închirierea fictivă a unei pensiuni pentru perioada Revelionului 2025–2026”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Prahova, care instrumentează acest caz.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul a postat online anunţuri conform cărora închiria o pensiune în Săcele, judeţul Braşov, fără a deţine unitatea de cazare. După ce a primit bani sub formă de avans pentru vacanţa de Revelion, el şi-a închis telefonul iar păgubiţii nu l-au mai putut contacta.

Joi dimineaţă, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Câmpina au făcut o percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului, în comuna Şotrile, pe numele acestuia existând mandat de aducere la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Salvamont BV
Braşov: Bărbat accidentat, extras de salvamontişti din zona Văii Viştişoara după o intervenţie de 16 ore
studenti la examen
Universitatea din România care acoperă din fonduri proprii, pentru 100 de studenți, banii de burse tăiați de Guvern. Ce sume oferă
familie la munte de Craciun
Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți: „E cea mai bună variantă”
pod brasov
Alertă în Brașov: Pod vechi de 100 de ani, în pericol de prăbușire la Hărman. Măsurile luate de autorități
urs brasov
Un urs a fost filmat în fața unui mall din Brașov. A doua zi a fost surprins un urs care a trecut șoseaua prin fața mașinilor
Recomandările redacţiei
Irineu Darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
profimedia-0850980549
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri, în stradă. Haos la...
camera deputatilor
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
Ultimele știri
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din 2025. Cel mai important subiect pentru România: bugetul UE
România are cea mai mare inflație din UE, de 8,6% în noiembrie. Economist: „Oamenii cumpără mai puțin, deși câștigă mai mult”
Un britanic care a luptat pentru Ucraina la Donețk a fost condamnat de ruși la 13 ani de închisoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Detaliul neştiut de nimeni, analizele au arătat imediat după...
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de...
Pro FM
Shakira, despre provocările de la începutul carierei: „Nu existau scurtături!” Cât de greu i-a fost să-și...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...