Câți bani vor încasa marile orașe din taxele pentru turiști în 2026. Capitala estimează 15 milioane de lei pe an

View of Brasov, Transylvania, Romania
View of Brasov, Transylvania, Romania.
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu un cost suplimentar începând cu 2026, după ce tot mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice, potrivit DigiEconomic. De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sunt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În Capitală, taxa turistică va fi de 10 lei pe noapte pentru fiecare persoană cazată. Consiliul General al Municipiului București a aprobat deja măsura, iar autoritățile estimează că aceasta va aduce aproximativ 15 milioane de lei anual la bugetul local.

Printre cele mai cunoscute destinații vizate se află Brașovul și stațiunea Poiana Brașov. Aici, turiștii vor plăti o taxă totală de 12 lei pentru fiecare zi de sejur.

Suma este compusă din 7 lei pentru promovarea turistică și 5 lei pentru serviciile Salvamont.

Majorarea a fost aprobată anul trecut de Consiliul Local Brașov și se aplică tuturor celor care se cazează în zonă.

Taxă turistică și în Capitală

De la 1 ianuarie 2026, și Bucureștiul a introdus o taxă turistică.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat o contribuție de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare.

Potrivit estimărilor autorităților, această măsură ar putea aduce la bugetul Capitalei aproximativ 15 milioane de lei pe an, bani care ar urma să fie folosiți pentru promovarea turistică și îmbunătățirea infrastructurii.

Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, a transmis că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.

Taxa turistică va fi aplicată atât turiştilor străini, cât şi celor din ţară.

Sibiu mizează pe un procent din valoarea cazării

Un model diferit a fost ales de autoritățile din Sibiu.

Începând cu 1 ianuarie 2026, turiștii care se cazează în oraș vor plăti o taxă hotelieră specială în valoare de 2% din costul total al cazării.

Banii vor fi direcționați către programe de dezvoltare turistică și culturală, menite să susțină atractivitatea orașului.

Taxe zilnice în orașele turistice mai mici

Și orașele turistice mai mici au decis să aplice astfel de contribuții.

La Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Local a aprobat, la finalul anului trecut, o taxă de 2 lei pe zi pentru fiecare turist cazat, cu excepția copiilor sub 2 ani.

În Târgu Neamț, taxa ajunge la 5 lei pe zi de sejur.

Măsuri similare există și în alte destinații populare din România, precum Oradea, Suceava sau Constanța, unde turiștii, indiferent dacă sunt români sau străini, trebuie să plătească o taxă suplimentară pentru fiecare noapte de cazare.

Autoritățile locale susțin că aceste sume sunt necesare pentru finanțarea promovării turistice, a evenimentelor culturale și a serviciilor destinate vizitatorilor, însă pentru turiști ele se adaugă la costurile deja ridicate ale vacanțelor în România.

