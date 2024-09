Iohannis, despre inundațiile din județul Galați: Mulţi n-au avut nicio avertizare de la autorităţi. Au aflat de la vecini că vine apa

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri seară, că inundaţiile din Moldova sunt „o tragedie” şi susţine că „este foarte, foarte trist că şi în această situaţie de catastrofă naturală au murit oameni”. El crede că este „probabil problematic că mulţi n-au avut niciun fel de avertizare din partea autorităţilor” şi „au aflat de la vecini că vine apa, când deja a fost la ei în casă”.

„Nu am ştiut dinainte, este evident, cum nimeni nu a crezut dinainte că se întâmplă această catastrofă. Este o tragedie şi este foarte, foarte trist că şi în această situaţie de catastrofă naturală au murit oameni. Alţii au rămas fără casă, fără lucruri, fără agoniseala de-o viaţă. Au fost suficiente autorităţi acolo după ce catastrofa s-a întâmplat şi cred că primele ajutoare, şi din partea Guvernului, au fost deja date oamenilor. Am discutat această chestiune, am susţinut, evident, acordarea de ajutoare semnificative, pentru ca oamenii să-şi poată reface viaţa”, a declarat Klaus Iohannis, miercuri seară, întrebat dacă a fost informat în avans în privinţa inundaţiilor din judeţele Galaţi şi Vrancea şi dacă, în opinia sa, o vizită a sa în zonele afectate ar fi contribuit la menţinerea încrederii oamenilor în posibilitatea autorităţilor de a interveni mai bine, informează News.ro.

Şeful statului a ţinut să sublinieze că e nevoie ca autorităţile să înveţe din ceea ce s-a întâmplat, iar pe viitor oamenii să fie avertizaţi.

„Cred că de aici trebuie să tragem foarte multe învăţăminte, trebuie iarăşi să informăm publicul, să spunem oamenilor cum să reacţioneze şi oamenii să fie informaţi în timp util. Este probabil problematic că mulţi n-au avut niciun fel de avertizare din partea autorităţilor. Au aflat de la vecini că vine apa când deja a fost la ei în casă. Deci aici, la prevenţie, la informare, este încă mult de lucru”, a adăugat Iohannis.

Acesta a vorbit şi despre modul în care au, pompierii, ceilalţi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, de Ministerul Apărării Naţionale, arătând că aceştia „au făcut o treabă foarte bună şi acest lucru merită spus”.

Editor : C.S.