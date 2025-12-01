Live TV

Klaus Iohannis nu a onorat invitația de a participa la parada de Ziua Națională. Anunțul lui Nicușor Dan

Data publicării:
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, după parada militară de Ziua Naţională a României, dacă l-a invitat pe fostul preşedinte Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională a României, el afirmând că au fost invitaţi toţi foştii şefi de stat. Fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost absent la parada de Ziua Naţională a României de la Arcul de Triumf.

Preşedintele a fost întrebat, după parada militară de la Arcul de Trimf, dacă fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost invitat la recepţia oficială de luni seara.

”Sigur, toţi foştii şefi de stat, evident”, a răspuns şeful statului.

Amintim, parada militară din București, organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a început la ora 11:00, marcând deschiderea tuturor activităților dedicate Zilei Naționale a României. Au fost trase 21 de salve de tun și peste 2.900 de militari şi specialişti, dar și tehnică militară au defilat în zona Arcului de Triumf din Capitală. Avioanele de luptă nu s-au ridicat de la sol din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Editor : A.R.

