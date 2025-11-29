Orban explică ascensiunea AUR: „Repetarea minciunilor capătă valoare de adevăr”. Propagandă conspiraționistă și anti-vaccinism

Ludovic Orban afirmă, într-un interviu pentru News.ro, că AUR a crescut pe fondul propagandei conspiraționiste și anti-vacciniste care a explodat în pandemie și pe baza nemulțumirii profunde față de modul în care președintele Klaus Iohannis și coaliția PNL-PSD au gestionat puterea. Fostul premier vorbește despre instituții sufocate politic, oameni de afaceri „călcați cu tancul” dacă nu cotizau la partid, alianțe care au dominat statul „până la sufocare” și necesitatea unei „curățenii” în online pentru a combate dezinformarea.

Propagandă conspiraționistă și anti-vaccinism

Premier al României între noiembrie 2019 și decembrie 2020, fost lider al PNL și actual președinte al partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban explică într-un interviu pentru News.ro cum vede ascensiunea AUR și ce a alimentat acest fenomen politic.

„În mare parte, AUR s-a născut susţinut de o propagandă care există în toate ţările din Uniunea Europeană, propagandă care susţine nişte teme: teoriile conspiraţioniste, anti-vaccinism”, afirmă acesta.

El spune că pandemia a accelerat această direcție.

„Practic, în mare parte, acest curent s-a născut în perioada pandemiei, dar el a fost accentuat. Nostalgicii comunişti”, a adăugat el.

Nemulțumirea față de Iohannis, motorul ascensiunii AUR

În opinia lui Orban, însă, propaganda nu a fost singurul element care a alimentat ascensiunea AUR. Acesta indică drept principală sursă nemulțumirea profundă față de modul în care a fost exercitată puterea politică, cu președintele Klaus Iohannis în prim-plan.

Pe de altă parte, s-a născut şi din insatisfacţia, nemulţumirea foarte multor oameni faţă de modul în care au gestionat puterea actorii instituţionali: Iohannis, în primul rând.

„Nemulţumirea paroxistică la care a dus populaţia Iohannis, cu lipsa lui de empatie şi cu abandonul total al exercitării atribuţiilor prezidenţiale, a fost una dintre cauze. Faptul că s-a făcut o alianţă PNL-PSD care a sufocat, practic, România, pentru că a controlat tot: administraţia centrală, companiile de stat, administraţia locală”, a adăugat Ludovic Orban.

Oamenii nu mai puteau să respire, efectiv. Nu puteai să te angajezi undeva, într-o instituţie publică, să câştigi la vreun concurs, fără să ai vreo pilă de la PSD sau de la PNL.

Fostul premier vorbește și despre un tratament preferențial aplicat mediului de afaceri.

„Unii oameni de afaceri sunt trataţi preferenţial, alţi oameni de afaceri, care nu au vrut să cotizeze la partid sau care nu sunt membri sau nu sunt în vreun grup de interese, călcaţi cu tancul de instituţiile statului”, a mai spus el.

Aceste practici, spune Orban, au generat „o stare de nemulțumire” care a contribuit la ascensiunea AUR.

„Repetarea minciunilor capătă valoare de adevăr”

Orban detaliază și mecanismele propagandei folosite în zona suveranistă.

E propaganda care conţine nişte idei complet absurde, care n-au nicio legătură cu realitatea. Şi, de fapt, asta e: folosesc exact metodele propagandistice, adică repetă minciuni care capătă valoare de adevăr şi care, de regulă, nu au nicio legătură cu realitatea.

El subliniază că aceste partide nu oferă soluții reale.

„Ei nu vin cu nicio soluţie concretă. «Suntem sclavii Europei!», «Am ajuns colonie franceză!» şi aşa mai departe. Dar spune tu ce vrei să faci? Vrei să ieşi din Uniunea Europeană? Că nu spun şi soluţia”, a declarat el.

Orban consideră că atât instituțiile statului, cât și partidele pro-europene trebuie să își schimbe modul de acțiune.

„Pe dimensiunea asta trebuie schimbat stilul de comportament al formaţiunilor politice, ale instituţiilor statului”, afirmă el, adăugând totodată și necesitatea unei intervenții în online.

„Este nevoie de o curăţenie în online. Eu susţin libertatea de expresie, dar, pe de altă parte, nu mi se pare normal ca, în numele libertăţii de expresie, să permiţi dezinformarea, să permiţi propagarea urii şi a violenţei, să permiţi inclusiv ce s-a întâmplat în weekend, şi anume osanalele aduse unui regim criminal, cum a fost regimul comunist”, a explicat el.

Orban spune că responsabilitatea este și una de ordin educațional.

„E o chestiune care ţine şi de educaţie. Pe elevii şi studenţii de nivel mai redus, practic, aproape că nu i-a pregătit pentru viaţă, aşa cum ar trebui să-i pregătească şcoala românească”, a conchis Orban.

