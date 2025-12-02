Live TV

inundatii - indonezia
Urmările inundațiilor și alunecărilor de teren din Indonezia. Foto: Profimedia

Numărul persoanelor ucise de inundații și alunecări de teren pe insula Sumatra din Indonezia a crescut marți la 753, a anunțat agenția pentru dezastre, iar 504 persoane sunt date dispărute, relatează The Guardian.

Numărul victimelor a crescut brusc față de cele 604 decese raportate luni de agenție.

Ploile torențiale și cicloanele tropicale au devastat săptămâna aceasta anumite zone din Asia, inclusiv Indonezia, Sri Lanka și sudul Thailandei, provocând moartea a peste 1.300 de oameni în întreaga regiune, distrugând infrastructura și inundând orașe.

Numai în Indonezia, 3,2 milioane de oameni au fost afectați de inundații, iar 2.600 au fost răniți. Un milion de oameni au fost evacuați din zonele cu risc ridicat.

Lucrătorii umanitari și echipele de intervenție se grăbesc să ajungă la supraviețuitori, dar întâmpină dificultăți din cauza drumurilor blocate și a podurilor distruse, iar unele zone din nordul Sumatrei rămân inaccesibile pe cale rutieră.

În Aceh, una dintre zonele cele mai grav afectate, piețele rămân fără orez, legume și alte produse de bază, iar prețurile s-au triplat, potrivit organizației Islamic Relief, care trimite 12 tone de ajutoare alimentare de urgență. „Comunitățile din Aceh sunt expuse unui risc grav de penurie alimentară și foamete dacă liniile de aprovizionare nu sunt restabilite în următoarele șapte zile”, a declarat organizația caritabilă.

Guvernul indonezian a anunțat luni că va trimite 34.000 de tone de orez și 6,8 milioane de litri de ulei de gătit în Aceh, precum și în provinciile Sumatra de Nord și Sumatra de Vest.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că trimite echipe de intervenție rapidă și provizii esențiale în regiune și că întărește supravegherea bolilor.

Șeful agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat reporterilor la Geneva că acesta este „un alt semnal de alarmă cu privire la modul în care schimbările climatice determină fenomene meteorologice mai frecvente și mai extreme, cu efecte dezastruoase”.

Supraviețuitorii, mulți dintre ei aflați în adăposturi , au descris cum curenții puternici de apă au ajuns rapid și au inundat satele. „Nu credeam că vom supraviețui în acea noapte, deoarece situația era atât de haotică. Toată lumea se gândea să se salveze. Nu a existat niciun avertisment înainte ca apa să vină”, a spus Gahitsa Zahira Cahyani, 17 ani, elevă la un internat islamic. Sute de elevi ai școlii au fugit în timpul nopții pentru a se pune la adăpost, unii dintre ei agățându-se de copaci și de acoperișul moscheii.

Musonii sezonului aduc adesea ploi torențiale care pot provoca alunecări de teren și inundații, dar ploile abundente din acest an au fost agravate de o furtună tropicală rară formată în Strâmtoarea Malacca, care a devastat părți din Sumatra și sudul Thailandei, unde 181 de persoane au fost ucise.

Sri Lanka s-a confruntat, de asemenea, cu inundații și alunecări de teren catastrofale, cauzate de o altă furtună, ciclonul Ditwah. Acesta a provocat moartea a 410 persoane, iar alte 336 sunt în continuare date dispărute.

Președintele Anura Kumara Dissanayake a declarat stare de urgență pentru a face față la ceea ce el a numit „cea mai gravă catastrofă naturală din istoria noastră”.

Ploile s-au mai potolit în toată țara, dar alertele de alunecări de teren rămân în vigoare în cea mai mare parte a regiunii centrale, cea mai grav afectată, au declarat oficialii.

Citește și:

Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute

Furie în Indonezia după ce fostul dictator Suharto, acuzat de corupţie şi crime în masă, a fost numit „erou naţional”

