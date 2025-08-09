Ministrul Economiei a declarat că așteaptă rapoartele serviciilor secrete în cazul exploziei de la fabrica de armament din Cugir, dar și ale procurorilor, care verifică situația. Sunt luate în calcul toate ipotezele, inclusiv cea a unui sabotaj. Radu Miruță este nemulțumit de faptul că după o săptămână încă nu sunt clare cauzele incidentului.

Întrebat dacă se conturează ideea unui sabotaj care să fi cauzat explozia, ministrul Radu Miruță a declarat că sunt analizate toate ipotezele.

„Sigur că s-a pedalat mai mult pe asta, pentru că se încadrează la categoria orice posibilitate. Este o anchetă penală în curs. Nu e normal ca într-o fabrică în care se produc cartușe, arme să poți să intri cum intri cu căruciorul în piața centrală”, a atras atenția ministrul Economiei.

„Aștept și eu cu nerăbdare să văd ce spun instituțiile specializate de la serviciile de informații din România, Parchet, cu privire la cauzele pentru care au condus la explozia de la Cugir. Vă spun că în mintea mea, și de inginer, și de ministru, este inacceptabil să îți bubuie 146.000 de cartușe pentru o situație care încă nu-i cunoscută în acest moment”, a declarat Radu Miruță.

Un incendiu a izbucnit sâmbătă noaptea, 2 august, în hala cu muniţie a Fabricii de arme Cugir, pentru stingerea focului intervenind atât forţe de la ISU Alba, dar şi autospeciale cu robotţi din cadrul ISU Mureş şi Braşov.

Poliţia judeţeană Alba a deschis un dosar penal în urma deflagraţiei produse sâmbătă dimineaţă la Uzina Mecanică din Cugir.

În depozitul unde a avut loc explozia se aflau aproximativ 400.000 de cartuşe pregătite pentru a fi livrate. La prima evaluare, reprezentanţii societăţii au apreciat că au fost distruse aproximativ 130.000 de cartuşe, „cu posibilităţi reale ca şi restul muniţiei să fi fost compromisă”.

Valoarea bunurilor din depozit transmisă iniţial este de 5.000.000 de euro.

