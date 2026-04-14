Cristian Anton, directorul suspendat al Autorității Rutiere Române (ARR), a bruscat-o pe jurnalista Digi24 Bianca Timșa pe holurile Curții de Apel Cluj. Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu rămâne în arest preventiv, au decis marți, 14 aprilie, magistrații.

Incidentul s-a petrecut pe holurile Curții de Apel Cluj, când jurnalista Digi24 i-a adresat o întrebare. Cristian Anton este reprezentat în instanță de doi avocați care au solictat o măsură mai blandă. Unul dintre apărători a susținut că nu există dovezi clare la dosar și că hotărârea de arestare preventivă este bazată pe supoziții.

Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu s-a prezentat în fața instanței, după ce a contestat măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Magistrații au respins contestația formulată de Cristian Anton și au menținut decizia inițială de arestare preventivă. Astfel, acesta rămâne în spatele gratiilor și trebuie să plătească 500 de lei cheltuieli judiciare.

Conform unui comunicat de presă al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Cristian Anton era liderul grupării care, „contra unor sume de bani primite ca mită”, a permis „fraudarea examenelor teoretice pentru obținerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională”, atât proba la calculator, cât și proba scrisă.

La domiciliul său procurorii au găsit 500.000 de euro cash. Din stenogramele obținute de jurnaliști reiese că Anton era monitorizat în timp ce își număra banii, în șoaptă, în propria casă.

Cristian Anton a fost șef de cabinet al liderului PSD Sorin Grindeanu, pe când cel din urmă era ministru la Transporturi. De la șef de cabinet al actualului lider PSD, Cristian Anton a fost promovat în fruntea Autorității Rutiere Române în 2024. Încasa cinci salarii din în cinci locuri diferite din trei județe, plus Bucureștiul, potrivit Snoop. Lucra în același timp la ARR, la Ministerul Transporturilor, la o companie de apă din Călărași, la Aeroportul din Timișoara, ca membru în consiliul de administrație, și lua indemnizație și de la firma care gestionează podul de la Calafat.

