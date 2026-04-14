Live TV

Video Jurnalistă Digi24 bruscată de șeful ARR, prins cu mită în cutii de pantofi. Cristian Anton rămâne în arest preventiv

Data publicării:
ID275507-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Directorul ARR, Cristian Anton, este escortat catre sediul DNA, in Bucuresti, 31 martie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Cristian Anton, directorul suspendat al Autorității Rutiere Române (ARR), a bruscat-o pe jurnalista Digi24 Bianca Timșa pe holurile Curții de Apel Cluj. Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu rămâne în arest preventiv, au decis marți, 14 aprilie, magistrații.

Incidentul s-a petrecut pe holurile Curții de Apel Cluj, când jurnalista Digi24 i-a adresat o întrebare. Cristian Anton este reprezentat în instanță de doi avocați care au solictat o măsură mai blandă. Unul dintre apărători a susținut că nu există dovezi clare la dosar și că hotărârea de arestare preventivă este bazată pe supoziții.

Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu s-a prezentat în fața instanței, după ce a contestat măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Magistrații au respins contestația formulată de Cristian Anton și au menținut decizia inițială de arestare preventivă. Astfel, acesta rămâne în spatele gratiilor și trebuie să plătească 500 de lei cheltuieli judiciare.

Conform unui comunicat de presă al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Cristian Anton  era liderul grupării care, „contra unor sume de bani primite ca mită”, a permis „fraudarea examenelor teoretice pentru obținerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională”, atât proba la calculator, cât și proba scrisă. 

La domiciliul său procurorii au găsit 500.000 de euro cash. Din stenogramele obținute de jurnaliști reiese că Anton era monitorizat în timp ce își număra banii, în șoaptă, în propria casă.

Cristian Anton a fost șef de cabinet al liderului PSD Sorin Grindeanu, pe când cel din urmă era ministru la Transporturi. De la șef de cabinet al actualului lider PSD, Cristian Anton a fost promovat în fruntea Autorității Rutiere Române în 2024. Încasa cinci salarii din în cinci locuri diferite din trei județe, plus Bucureștiul, potrivit Snoop. Lucra în același timp la ARR, la Ministerul Transporturilor, la o companie de apă din Călărași, la Aeroportul din Timișoara, ca membru în consiliul de administrație, și lua indemnizație și de la firma care gestionează podul de la Calafat.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
george simion
2
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
5
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina politie lumini noapte seara
Scandal și violențe în Sălaj: polițist atacat și lovit în cap cu o sticlă. Un tânăr a fost arestat
LIvadă noaptea
Cât de mari sunt costurile de salvare de la îngheţ a pomilor fructiferi: „Am dat foc la 40.000 de euro”. De ce cireşele sunt așa scumpe
ochelari pentru nevazatori
Inovație românească pentru nevăzători: ochelarii cu inteligență artificială. Cum funcționează. „Te duc pe ruta sigură”
177528378079-42665-S4
O armă și 200 de cartușe, găsite într-un colet, pe aeroportul din Cluj: pachetul era trimis din Cehia către o persoană din România
cluj soferita
O șoferiță de 19 ani a rămas fără permis după ce a făcut spectacol pe o stradă din Cluj. Cum a fost filmată, alături de prietenele ei
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila
Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care...
donald trump papa leon
Disputa lui Trump cu papa Leon ar putea să-l coste scump...
Logo-ul FMI pe ușa unui sediu al instituției din Washington, fotografiată pe 11 aprilie 2023.
FMI a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% în...
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Nave sancționate de SUA au...
Ultimele știri
Colegiul Medicilor reacționează la apariția panourilor anti-cezariană din București: „Afirmațiile sunt lipsite de fundament științific”
Trump o atacă pe „prietena” sa Giorgia Melonia: „Ea e inacceptabilă. Credeam că are curaj, m-am înșelat”
Sancțiuni ridicate: Înotătorii ruși și belaruși vor putea concura sub drapelul țării lor și li se va intona imnul național
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, o oră și 40 de minute pe masa de operație. Procedura de ultimă oră care l-ar putea aduce pe...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Milionarul care are un conac de 24 de milioane de euro, similar cu Palatul Buckingham. Are piscină...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Newsweek
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...