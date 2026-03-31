Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut marți, 31 martie, mai multe percheziții într-un dosar de corupție în care sunt vizați reprezentanți ai Autorității Rutiere Române (ARR), inclusiv directorul Cristian Anton, potrivit unor surse Digi24.ro.

Potrivit surselor Digi24.ro, dosarul vizează fapte de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, constituire a unui grup infracțional organizat și divulgare de informații.

Mai multe persoane care susțineau examenul pentru a obține atestatul profesional pentru șofer de transport de marfă ar fi dat mită între 600 și 1.500 de euro pentru a obține subiectele, au mai precizat surse judiciare.

Cristian Anton, directorul actual al ARR, a fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu pe vremea când era ministru al Transporturilor.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA, într-un comunicat oficial.

