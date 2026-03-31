Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. Mită între 600 și 1500 de euro la examenele pentru atestat profesional de șofer (surse)

Sigla DNA. Inquam Photos / Octav Ganea

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut marți, 31 martie, mai multe percheziții într-un dosar de corupție în care sunt vizați reprezentanți ai Autorității Rutiere Române (ARR), inclusiv directorul Cristian Anton, potrivit unor surse Digi24.ro. 

Potrivit surselor Digi24.ro, dosarul vizează fapte de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, constituire a unui grup infracțional organizat și divulgare de informații.

Mai multe persoane care susțineau examenul pentru a obține atestatul profesional pentru șofer de transport de marfă ar fi dat mită între 600 și 1.500 de euro pentru a obține subiectele, au mai precizat surse judiciare.

Cristian Anton, directorul actual al ARR, a fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu pe vremea când era ministru al Transporturilor. 

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA, într-un comunicat oficial.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Unul din șoferii implicați în accidentul din Neamț își sărbătorea azi ziua de naștere, cel de-al doilea – mâine. Ambii au murit
Sigla DNA de la intrarea in sediul din București.
Percheziții DNA la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Procurorii ridică documente privind achiziția de aparatură medicală
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM nu a reușit nici a treia oară să dea avize pentru candidaturile procurorilor Alex Florenţa şi Marius Voineag
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la lumină „negocierile nescrise” dintre PNL și PSD pentru funcții
sofer la volan consulta telefonul
Percheziţii DNA la firme de ride-sharing din București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 61 milioane lei
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Nicușor Dan a cerut să vorbească cu Sorin Grindeanu. Șeful statului...
Marco Rubio gestures as he speaks to the press following a G7 Foreign Ministers' meeting
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu...
radu miruta
Radu Miruţă: Avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui...
lamborghini urus alb
Lamborghini, Ferrari și ceasuri cu diamante sunt scoase la vânzare la...
