Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați. Românii au păreri împărțite: în timp ce nefumătorii susțin legea, mulți dintre managerii de restaurante sunt împotriva ei și se gândesc că noua regulă le va reduce numărul de clienți.

Inițiatorii proiectului susțin că legislația actuală nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi utilizate aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în localuri. De cealaltă parte, și medicii atrag atenția că țigările electronice și dispozitivele de tip vape conțin substanțe nocive, care pot afecta sănătatea.

„Știm că au anumite efecte adverse destul de neplăcute, cum este injuria pulmonară, dau frecvent și efecte adverse cardiovasculare, palpitații, aritmii. Să nu cădem în capcana ideii de fumat mai puțin nociv”, explică medicul primar pneumolog, Bogdan Mincu.

Proprietarii localurilor consideră că măsura ar putea duce la scăderea numărului clienților.

„Stupid, după părerea mea. Cred că nu au altceva mai bun de făcut. Nu văd cu ce deranjează. Mi se pare penibilă legea, dar dacă se va da, o vom respecta, asta e. Orice încorsetare reduce din numărul de clienți”, e de părere Victor Samoilă, managerul unui restaurant din Cluj-Napoca.

Nefumătorii spun că așteaptă cu nerăbdare ca proiectul să fie adoptat.

„Demult trebuiau să facă chestia asta și da, sunt total de acord. Mi se pare normal! Nimeni nu e obligat să înghită fumul altuia când stă la masă sau în locuri publice”, e de părere un tânăr.

„Foarte bine, pentru că și țigările normale sunt și, până la urma urmei, oamenii care nu fumează n-ar trebui să stea în fumul ăla de țigară sau de țigări electronice”, completează un alt tânăr.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și apoi publicat în Monitorul Oficial.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia