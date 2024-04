Abia adus în România, Cătălin Cherecheș ar putea scăpa de condamnare

Curtea de Apel Cluj a admis, vineri, în principiu, contestaţia în anulare formulată de fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, condamnat la închisoare cu executare pentru luare de mită, a declarat avocatul acestuia, Răzvan Doseanu.

Potrivit avocatului, magistraţii clujeni au analizat contestaţia în anulare depusă de Cătălin Cherecheş la sentinţa de condamnare la 5 ani de închisoare pentru luare de mită şi se vor pronunţa pe 18 aprilie, informează Agerpres.

„Curtea de Apel Cluj a admis, în principiu, contestaţia în anulare formulată de Cătălin Cherecheş. Este o veste extraordinară, conform legii, de altfel. Am pus concluzii şi pe fondul contestaţiei în anulare, iar în data de 18 aprilie urmează să se facă pronunţarea soluţiei pe fondul contestaţiei în anulare. Ceea ce este important e că am trecut de faza admisibilităţii în principiu, fiind considerate îndeplinite condiţiile legale pentru admisibilitatea în principiu”, a spus avocatul.

Cătălin Cherecheș, extrădat din Germania și adus în România

Cătălin Cherecheș a fost adus în România pe 19 martie, el fiind extrădat de Germania. Fostul primar a ajuns în țară cu o dubă a poliției ungare și predat autorităților române la vama Nădlac 2.

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat în 14 martie, în emisiunea Studio Politic, la Digi24, că Cherecheș nu va va fi plasat într-o celulă specială: „Nici pomeneală. Cătălin Cherecheș, ca toți fugaii din România, au la îndemână probbail sfatul avocaților această situație legată de penitenciarele din România. Am făcut de fiecare dată un raport lunar pe tot ce înseamnă îmbunătățirea condițiilor din penitenciare. Sunt sigură că și autoritățile judiciare din Germania ne-au solicitat informații precise despre maniera încă statul român respectă standardele europene în pușcării. Am trimis acest material și am arătat că, nu doar că le îndeplinim, dar am respectat aceste condiții”.

