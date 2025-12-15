Măsură fără precedent într-o fostă republică sovietică. Peste 20.000 de condamnați vor fi eliberați: un gest de umanism şi de clemenţă

Preşedintele azer Ilham Aliev a propus graţierea a peste 20.000 de condamnaţi, o măsură de o amploare fără precedent în această republică autoritară din Caucaz.

Aliev a supus această propunere parlamentului, pe care îl controlează în mare parte.

Ilham Aliev i-a succedat tatălui său la conducerea acestei foste republici sovietice în 2003, transmite luni AFP, citând media de stat de la Baku, potrivit Agerpres.

El a descris iniţativa ca pe un gest 'de umanism şi de clemenţă' după ce Azerbaidjanul a recucerit în 2023 regiunea disputată a Karabah de la separatiştii armeni, potrivit agenţiei de presă Azertag.

Peste 5.000 de deţinuţi ar urma să fie eliberaţi din închisoare, 3.000 şi-ar vedea pedepsele reduse, în jur de 7.000 de condamnaţi la pedepse fără privare de libertate ar fi graţiaţi, iar celor sancţionaţi li se va ridica responsabilitatea penală.

Este, însă, puţin probabil că iniţiativa priveşte persoanele calificate de Parlamentul European ca 'deţinuţi politici', al căror număr a ajuns la aproape 400 în ultimii ani.

Azerbaidjan, ţară bogată în petrol şi controlată strâns de familia Aliev, face de multă vreme obiectul criticilor unor organizaţii de apărare a drepturilor omului, care denunţă o reprimare a disidenţei politice şi a media independente.

Uniunea Europeană şi-a înmulţit în ultimii ani eforturile de a se apropia de Azerbaidjan. În aprilie, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, s-a deplasat la Baku, unde a afirmat că ţara din Caucaz poate deveni un 'partener fiabil pentru garantarea securităţii energetice a Europei'.

