Cornel Onilă, fost episcop condamnat pentru viol, încă o încercare de ieșire din închisoare: ÎCCJ judecă azi o contestație în anulare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă joi contestaţia în anulare formulată de fostul episcop de Huşi Cornel Onilă, condamnat pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj. Aceasta este a doua cale extraordinară de atac, după recursul în casaţie aflat pe masa judecătorilor în urmă cu două zile, prin care actualul monah ar putea ieşi din penitenciar, unde se află după condamnarea definitivă la opt ani de închisoare, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi şi menţinută de instanţa supremă.

Marţi, ICCJ i-a admis, în principiu, lui Onilă cererea de recurs în casaţie, dar a respins solicitarea de suspendare a executării hotărârii, aşa încât acesta rămâne în închisoare. Primul termen pentru judecarea recursului în casaţie a fost stabilit pentru 20 ianuarie.

În 30 aprilie, ICCJ s-a pronunţat definitiv în dosarul de viol şi agresiuni sexuale comise împotriva unor elevi de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huşi de către fostul episcop Cornel Onilă şi fostul arhimandrit Sebastian Jitaru, menţinând sentinţa de opt ani de detenţie dată iniţial de Curtea de Apel Galaţi - Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori.

Ulterior, fostul episcop a înaintat două căi extraordinare de atac, respectiv recursul în casaţie şi contestaţia în anulare.

În cazul recursului în casaţie, formulat împreună cu fostul arhimandrit Sebastian Jitaru, instanţa supremă a dat soluţia în urmă cu două zile. Astfel, în cazul lui Onilă, a admis, în principiu, cererea de recurs în casaţie, dar a respins, ca nefondată, cererea de suspendare a executării pedepsei, ceea ce însemna că Onilă rămâne în penitenciar. În ceea ce-l priveşte pe Jitaru, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins cererea de recurs în casaţie ca inadmisibilă, scrie News.ro.

ICCJ a trimis cauza în vederea judecării acestui recurs în casaţie la Completul nr. 2, în compunere de 3 judecători, şi fixează termen de judecată în 20 ianuarie 2026, cu citarea lui Onilă, a părţii civile şi a părţilor responsabile civilmente Episcopia Huşilor şi Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur”.

Joi, 20 noiembrie, instanţa supremă urmează să dea o soluţie în cazul celei de-a doua căi extraordinare de atac, contestaţia în anulare, formulată de Cornel Onilă, având ca obiect violul.

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, menită să obţină anularea acesteia pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Fostul episcop Corneliu Onilă şi fostul călugăr arhimandrit Sebastian Jitaru au fost trimişi în judecată pentru viol şi alte agresiuni sexuale comise împotriva unor elevi de seminar. Rechizitoriul întocmit în cauză dispunea şi chemarea în instanţă, ca părţi responsabile, a instituţiilor BOR care au găzduit şi tolerat abuzurile, conform jurnaliştilor din proiectul „Să fie lumină”, care afirmau că este pentru prima oară în istoria Bisericii Ortodoxe Române când un arhiereu este trimis în judecată pentru viol.

O altă premieră a fost aceea că o eparhie BOR, Episcopia Huşilor, era chemată să răspundă în instanţă pentru agresiunile sexuale comise de ierarhul care o conducea şi de un călugăr cu cel mai înalt rang, protejat al episcopului.

Onilă a fost trimis în judecată de Parchetul Curţii de Apel Iaşi, care l-a acuzat de viol şi agresiune sexuală asupra unui băiat care îi era elev la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huşi.

Alături de Onilă a fost judecat şi fostul călugăr arhimandrit Sebastian Jitaru, acuzat că l-a violat, la rândul său, pe acelaşi elev. Monahul Jitaru ar mai fi violat alţi doi seminarişti, pe unul de cel puţin nouă ori într-un an, iar pe celălalt timp de aproape doi ani, uneori şi de două ori pe săptămână, relata site-ul ”Să fie lumină”.

Cele trei victime ale abuzurilor sexuale comise în tandem de episcopul şi arhimandritul BOR le-au cerut agresorilor daune însumând 500.000 de euro. Jitaru nu are proprietăţi, iar Onilă şi-a retras sume mari din conturi după ce sechestrul asupra conturilor sale a fost ridicat.

Pentru a se asigura că daunele solicitate în procesul penal vor fi acoperite, procurorii au introdus în dosar, la cererea victimelor, conform procedurii, Episcopia Huşilor şi Seminarul Teologic ”Ioan Gură de Aur” din Huşi, în calitate de părţi responsabile civilmente.

„Să fie lumină” a relatat pe larg despre abuzurile sexuale sistematice petrecute la Huşi sub conducerea episcopului Cornel Onilă, precum şi despre complicitatea tăcută a oamenilor şi forurilor BOR.

Cornel Onilă, cunoscut ca Episcop de Huşi sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a negat acuzaţiile aduse susţinând că imaginile incriminatoare sunt trucate şi s-a retras la Mănăstirea Văratec în vara anului 2017, păstrându-şi rangul de episcop retras. El a negat acuzaţiile care i se aduc, afirmând, prin intermediul avocatului, că imaginile care îl incriminează sunt trucate. În toată această perioadă şi-a păstrat rangul de episcop retras. La două luni de la condamnarea pentru viol şi agresiuni sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop al Huşilor.

