Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus, promite să lupte în continuare: „Mii de oameni sunt închiși”

Ales Bialiatski
Foto: Profimedia
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, unul dintre cei 123 de prizonieri eliberați de Belarus, a promis să continue lupta pentru democrație, avertizând că „mii” de oameni încă zac în închisorile țării.

Bialiatski, co-laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2022 și fondator al grupului pentru drepturile omului Viasna, a fost eliberat sâmbătă în cadrul celei mai mari eliberări de prizonieri efectuate de Minsk.

Închis de 4 ani

El era închis din 2021, sub acuzații condamnate pe scară largă de guvernele occidentale și organizațiile pentru drepturile omului ca fiind motivate politic.

Eliberarea a 123 de prizonieri a urmat după două zile de discuții între trimisul special al lui Donald Trump, John Coale, și omul forte al Belarusului, Alexander Lukashenko, la Minsk.

Vizibil îmbătrânit de când a fost văzut ultima dată în public, Bialiatski a zâmbit larg în timp ce o îmbrățișa pe lidera opoziției belaruse Sviatlana Tsikhanouskaia, considerată câștigătoarea alegerilor prezidențiale contestate din 2020.

Lupta continuă

În declarația dată agenției Reuters, Bialiatski a spus că a petrecut noaptea precedentă într-o celulă de închisoare, într-o cameră cu aproape 40 de persoane, și că încă nu se obișnuise cu ideea de a fi liber.

El a spus că obiectivele luptei pentru drepturile omului, pentru care el și colegii săi activiști au câștigat Premiul Nobel, nu au fost încă realizate.

„Mii de oameni au fost și continuă să fie închiși... așa că lupta noastră continuă”, a spus el în primele sale declarații publice din ultimii trei ani de când a câștigat premiul.

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei și considerat pe scară largă drept cel mai represiv stat din Europa din punct de vedere politic, continuă să dețină un număr mare de deținuți.

Grupul lui Bialiatski, Viasna — etichetat ca organizație extremistă de către Minsk — a estimat că, în ajunul eliberărilor de sâmbătă, mai erau încă 1.227 de prizonieri politici.

Un „moment mult așteptat”

Între timp, Comitetul Nobel norvegian și-a exprimat „profunda ușurare și bucuria sinceră” față de eliberarea lui Bialiatski.

„Eliberarea lui [Bialiatski] este un moment extrem de binevenit și mult așteptat”, a declarat comitetul într-un comunicat, solicitând autorităților din Belarus să elibereze toți prizonierii politici și „să garanteze că Ales Bialiatski și alți apărători ai drepturilor omului pot trăi și lucra liber, fără teama de noi persecuții”.

Conform diverselor estimări, între 100.000 și 300.000 de belaruși au părăsit țara de la alegerile din 2020.

 

