Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul european de executare a pedepsei şi mandatul de arestare

Alina Bica. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.

”(...) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, este sentinţa pronunţată, vineri, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Magistraţii au mai decis retragerea documentelor de urmărire a fostei şefe a DIICOT, relatează News.ro.

”Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”, se mai arată în sentinţă.

Decizia magistraţilor este definitivă.

În mai 2023, Ministerul Justiţiei prezenta situaţia ”fugarilor” români, iar în legătură cu Alina Bica nota: ”împotriva sa a fost emis de către Tribunalul Bucureşti un mandat european de arestare pentru punerea în executare a pedepsei de 4 ani închisoare la care a fost condamnată definitiv pentru infracţiunea de favorizare a infractorului”.

„În urma localizării sale în Republica Italiană, a fost transmis mandatul european de arestare autorităţii italiene competente, care a refuzat executarea, dispunând recunoaşterea şi executarea pedepsei pe teritoriul Republicii Italiene. În prezent, au fost individualizate măsurile de probaţiune în Italia”, a transmis atunci Ministerul Justiţiei.

În noiembrie 2019, Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins apelul formulat de Alina Bica la sentinţa prin care a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare.

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost dată atunci în urmărire.

Editor : Liviu Cojan

