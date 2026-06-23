Conducerea PNL a stabilit lista „puciștilor” care vor fi dați afară din partid: 16 parlamentari, 3 șefi de CJ și un eurodeputat

Nu mai puțin de 20 de membri PNL, printre care numeroși parlamentari, dar și șefi de Consilii Județene, vor fi dați afară din partid, potrivit listei pe care conducerea de la București a stabilit-o. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Hubert Thuma sau Alina Gorghiu. Trei liberali au scăpat de excludere pe ultima sută de metri.

Ședința conducerii PNL în care urmau să fie validate oficial excluderile era programată inițial pentru marți. Planurile liberalilor au fost însă date peste cap de consultările convocate la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, însă lista este pregătită:

Cătălin Predoiu (actual deputat, acesta a demisionat recent din funcția de prim-vicepreședinte PNL);

Monica Anisie (senatoare, propusă ministru al Educației în Guvernul Veștea);

Sorin Cîmpeanu (senator, propus ministru al Apărării);

Nicoleta Pauliuc (senatoare);

Veștea Mihai (senator)

Baciu Andrei (deputat)

Bode Lucian (deputat);

Gorghiu Alina (senatoare, președinta PNL Argeș);

Iordache Ion;

Matei Aneta;

Mititelu Eduard (propus de Veștea ministru pentru tranformare digitală);

Pandea Ciprian;

Răzvan Prișcă;

Rusu Sebastian;

Stroe Ionuț;

George Scarlat (deputat)

Adrian Veștea (președintele Consiliului Județean Brașov și fost premier desemnat);

Hubert Thuma (președintele Consiliului Județean Ilfov);

Toma Petcu (președintele CJ Giurgiu);

Rareș Bogdan (europarlamentar);

Trei liberali au scăpat de excludere

Potrivit informațiilor digi24.ro, parlamentarii Alex Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu au fost scoși de pe lista excluderilor după ce au părăsit sala de plen și nu au mai votat pentru Guvernul Veștea.

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Editor : A.G.