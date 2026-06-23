Live TV

Conducerea PNL a stabilit lista „puciștilor” care vor fi dați afară din partid: 16 parlamentari, 3 șefi de CJ și un eurodeputat

Data actualizării: Data publicării:
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Congres extraordinar organizat de Partidul National Liberal, in Bucuresti, 21 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Trei liberali au scăpat de excludere

Nu mai puțin de 20 de membri PNL, printre care numeroși parlamentari, dar și șefi de Consilii Județene, vor fi dați afară din partid, potrivit listei pe care conducerea de la București a stabilit-o. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Hubert Thuma sau Alina Gorghiu. Trei liberali au scăpat de excludere pe ultima sută de metri. 

Ședința conducerii PNL în care urmau să fie validate oficial excluderile era programată inițial pentru marți. Planurile liberalilor au fost însă date peste cap de consultările convocate la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, însă lista este pregătită:

  • Cătălin Predoiu (actual deputat, acesta a demisionat recent din funcția de prim-vicepreședinte PNL);
  • Monica Anisie (senatoare, propusă ministru al Educației în Guvernul Veștea);
  • Sorin Cîmpeanu (senator, propus ministru al Apărării);
  • Nicoleta Pauliuc (senatoare);
  • Veștea Mihai (senator)
  • Baciu Andrei (deputat)
  • Bode Lucian (deputat);
  • Gorghiu Alina (senatoare, președinta PNL Argeș);
  • Iordache Ion;
  • Matei Aneta;
  • Mititelu Eduard (propus de Veștea ministru pentru tranformare digitală);
  • Pandea Ciprian;
  • Răzvan Prișcă;
  • Rusu Sebastian;
  • Stroe Ionuț;
  • George Scarlat (deputat)
  • Adrian Veștea (președintele Consiliului Județean Brașov și fost premier desemnat);
  • Hubert Thuma (președintele Consiliului Județean Ilfov);
  • Toma Petcu (președintele CJ Giurgiu);
  • Rareș Bogdan (europarlamentar);

Trei liberali au scăpat de excludere

Potrivit informațiilor digi24.ro, parlamentarii Alex Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu au fost scoși de pe lista excluderilor după ce au părăsit sala de plen și nu au mai votat pentru Guvernul Veștea.

Citește și: Nicușor Dan a chemat astăzi liderii partidelor parlamentare la consultări, la Cotroceni

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-06-22-9852
1
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
3
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
Nicușor Dan.
4
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
adrian vestea la cotroceni
5
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Digi Sport
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan inquam sabin cirstoveanu
Ilie Bolojan, după eșecul învestirii Guvernului Veștea: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”. Ce propune liderul PNL
Votul în Parlament pentru Cabinetul Veștea. Foto Inquam Photos George Călin
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
sighiartau se opune psd
Sighiartău anunță soarta contestatarilor din partid: „PNL nu îi mai doreşte”. Ce alternativă le oferă
589781762_1265638652314442_788922458956165417_n
Motreanu și Sighiartău (PNL), după ce Cabinetul Veștea a picat: „Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul. Au fost 48 de zile pierdute”
2026-06-22-8421
Adrian Veștea, după ce a ratat învestirea cabinetului său: Votul este suveran și îl respect
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a chemat astăzi liderii partidelor parlamentare la...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe...
petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu, avertisment către partide și Nicușor Dan: „Dacă vor...
becali
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului...
Ultimele știri
Wikipedia nu va permite inteligenței artificiale să editeze articolele. „Nu putem avea suficientă încredere”
De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte. Explicația șefului AEI, Dumitru Chisăliță
Jurnalistul care a scris despre relația lui Putin cu „cea mai cunoscută amantă din Rusia” a fost găsit mort în casa sa din Letonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce poate aștepta FCSB de la Ronny Labonne? Comparația cu Maxime Sivis oferă primele indicii: „Îl va scoate pe...
Adevărul
Rusia își rescrie manualele de istorie. Vor include rolul trupelor nord-coreene în războiul din Ucraina
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Ce fel de premier îi cere Lucian Mîndruță lui Nicușor Dan: „Să aibă destui bani încât să nu ne fure”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fiul Shakirei a văzut că toate camerele s-au mutat pe ei la Cupa Mondială și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Angelina Jolie, dezvăluiri rare despre ultimii ani: „Într-un fel, viața m-a frânt puțin!” Cum a schimbat-o...
Adevarul
Mobilizare uriașă în învățământ: 160.000 de profesori cer anularea austerității, dar se lovesc de o barieră...
Newsweek
Ce ajutoare și bonusuri la pensie se primesc în 2026? Care pensionari pot primi sute de lei din 6 surse?
Digi FM
Ludovic Orban nu se mai abține: "Are o cotă de încredere aproape de... genunchiul broaştei"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Reuniune „Blonda de la Drept”. Reese Witherspoon și fostele ei colege, alături de actrița care preia rolul...
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...