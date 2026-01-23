Live TV

Foto Autoritățile britanice cercetează apariția unui site prin care pot fi „contractați” asasini. Doi români au fost audiați de DIICOT

Data publicării:
ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Doi români au fost audiați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) într-un dosar care vizează „existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini”.  Dosarul deschis de DIICOT în România a pornit de la o cerere transmisă de autoritățile britanice.

Procurorii DIICOT au anunțat vineri, 22 ianuarie, că în urmă cu o săptămână au făcut mai multe percheziții în București și Râmnicu Vâlcea, la cererea autorităților din Marea Britanie.

„Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini”, subliniază DIICOT în comunicatul transmis pe 22 ianuarie.

Procurorii arată că plata pentru asasini „ar fi fost realizată exclusiv în criptomede” și vorbesc despre „un sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site”.

Scopul acestui sistem este „de a oferi anonimat și de a înreguna identificarea fluxurilor financiare”, mai arată procurorii.

„Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor”, potrivit sursei citaate.

În urma perchezițiilor, doi români au fost audiați, iar procurorii au confiscat criptomonede în valoare de 650.000 de dolari, dar și aproximativ 100.000 de euro cash.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 12.02.26
Sursă foto: DIICOT
WhatsApp Image 2026-01-23 at 12.02.23
Sursă foto: DIICOT

