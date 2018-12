Avocata tânărului condamnat pentru vătămarea unui polițist a trimis un drept la replică la Digi24

Maria Vasii, avocata lui Ronnen Herșcovici, tânărul care a fost condamnat, în primă instanță, la opt ani închisoare pentru tentativă de omor, distrugere și tulburarea liniștii publice, a trimis Digi24 un drept la replică în care ține să clarifice câteva aspecte din relatarea faptelor pentru care clientul său a ajuns în fața Tribunalului București.

Momentul incidentului din trafic din 2017, când tânărul Ronnen Herșcovici a fost somat de agenții de poliție cu armele din dotare Foto: captură FB

Astfel, avocata Maria Vasii susține că polițistul care a avut o altercație cu clientul său nu a fost luat, de fapt, pe capotă, ci s-a prins singur cu o mână de oglinda retrovizoare a mașinii Posche și cu cealaltă de centura șoferului, încercând să-l determine pe aceasta să oprească autovehiculul. S-au parcurs în acest mod 20 de metri la o viteză „comparabilă cu viteza de alergare a agentului de poliţie”, iar raportul de expertiză tehnică extrajudiciară a constatat că aceasta nu a fost o manevră de natură să-i pună agentului viața în pericol, fiind mai degrabă o reacție de apărare a șoferului la „purtarea agresivă” a polițiștilor.

De asemenea, polițistul, potrivit aceluiași raport de expertiză, nu ar fi avut „leziuni traumatice care se puteau produce prin lovire cu și de corp dur și prin torsiune” (adică degete rupte, așa cum s-a vehiculat în relatările inițiale despre incident - n.r.), iar viața nu i-a fost pusă în pericol.

În plus, Ronnen Herșcovici ține să facă precizări și în legătură cu faptul că tatăl său este Carol Herşcovici, un traficant de droguri prins în 2001 de poliţişti, considerând că în felul acesta este denigrat. „În realitate, clientul nostru avea vârsta de 3 ani când părinții s-au separat. În prezent este într-o familie ce nu are nicio preocupare infracțională și nici o legătură cu traficul de droguri”, precizează avocata Maria Vasii.

Avocata Maria Vasii a trimis Digi24 un drept la replică în numele clientului ei, Ronnen Herșcovici. Aici, în ianuarie 2018, dă declarații presei în fața DNA, după ce, în calitate de avocat al lui Liviu Dragnea, venise să studieze actele de urmărire penală în dosarul Tel Drum | Foto: captură TV

Reproducem mai jos, integral, dreptul la replică primit prin e-mail (N.R. - greșelile de redactare/ortografie aparțin expeditorului):

"Pedeapsa pentru un tânăr teribilist, care a luat un polițist pe capotă "

Opt ani de detenţie pentru tânărul teribilist care, în primăvara anului trecut, a luat pe capotă un poliţist care a vrut să îl amendeze în trafic. Tribunalul Bucureşti a pronunţat prima sentinţă în dosarul lui Ronnen Herşcovici, tânărul de 23 de ani care în primăvara anului 2017 a fost implicat într-un incident cu un poliţist de la Brigada Rutieră a Capitalei.

Opt ani şi 4 luni de detenţie pentru tentativă de omor, distrugere şi tulburarea liniştii publice este pedeapsa hotărâtă de instanţa de judecată. Tânărul a fost judecat după ce, în martie anul trecut, a trecut cu maşina pe roşu, a fost tras pe dreapta de poliţişti, dar a refuzat să le prezinte documentele. Apoi, a încercat să fugă, agăţând un poliţist cu oglinda maşinii şi târându-l zeci de metri . În încercarea de a scăpa, a lovit două maşini de poliţie. Oamenii legii au reuşit să îl oprească după ce au tras mai multe focuri de avertisment.

Poliţistul târât cu maşina de tânăr a suferit fracturi la mai multe degete .

Roni Herşcovici este fiul lui Carol Herşcovici, un traficant de droguri prins în 2001 de poliţişti, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, cu peste 1.000 de tablete de Ecstasy asupra sa, potrivit presei.

" a luat un polițist pe capotă "

Pag 28 Rechizitoriu :

"(...) fapta inculpatului Herscovici Ronnen constand în aceea că în data de 11 martie 2017 în jurul orelor 02.45 acesta a condus autovehiculul Porsche (...) ocazie cu care persoana vătămată Anton Ilarian, agent șef principal de poliție în cadrul DGBMB- Brigada Rutiera, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu constatând că acesta a pătruns în intersecția Calea Griviței cu Bulevardul Ion Mihalache pe culoarea roșie a semaforului, i-a făcut semnal de oprire, după care acesta a oprit autoturismul, iar la cererea agentului de poliție de prezentare a actelor, inculpatul Herscovici Ronnen a refuzat și a pus în mișcare autoturismul, brusc a efectuat un viraj stânga către acesta și a continuat deplasarea moment în care AGENTUL DE POLI Ț IE S-A PRINS CU O M Â NA de oglinda retrovizoare exterioara stânga și cu cealaltă de centura de siguranță a șoferului, pentru a-l determina s ă opreasc ă autoturismul . Cu victima prinsă în acest mod de mașina, inculpatul Herscovici Ronnen a parcurs distanța de circa 20 m

Prin Raportul de expertiza criminalistica nr 247 din 22 august 2017 efectuat de INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE BUCURESTI, in concluzii , se mentioneaza :

"(...) 2.f) traficul observat in imagini in intervalul 04.20.00-04.22.00 a fost de 7 vehicole.in intervalul 4.21.02-04.21.30 , in care s-a produs evenimentul ce face obiectul cercetarii, NU A CIRCULAT NICI UN VEHICOL neimplicat in eveniment, pe niciuneul din sensurile de mers .

Prin Raportul RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ EXTRAJUDICIARĂ, intocmit de catre expert tehnic judiciar CARAGEA MIHAI, se arata :

Prin urmare, acţiunea conducătorului auto, Herscovici Ronnen, de a demara cu agentul Anton Ilarian prins voluntar de autoturism , nu i-a pus acestuia din urmă viaţa în pericol, deoarece autoturismul,in intervalul în care agentul a stat prins voluntar de acesta, a rulat cu o viteză comparabilă cu viteza de alergare a agentului de poliţie.(...)

În atare situație, se poate interpreta că, maniera de demaraj folosită de către conducătorul auto, Herscovici Ronnen, A FOST UNA DE APĂRARE de purtarea agresivă a agenților de poliție și nu o manervră care să pună în pericol viața și integritatea fizică a agenților de poliție. (...)

"Poliţistul târât cu maşina de tânăr a suferit fracturi la mai multe degete ."

In realitate :

Prin Raportul de expertiza medico-legala nr A1 /3558/2017 efectuat de catre institutul national de medicina legala"Mina Minovici " , din 31.07.2017 , in concluzii , se mentioneaza :

"Asa cum reiese din examinarea medico-legala si din actele medicale, Anton Ilarian a prezentat la data de 11.03.2017 leziuni traumatice care se puteau produce prin lovire cu si de corp dur si prin torsiune , (...)/ leziunile traumatice NU I-AU PUS VIATA IN PRIMEJDIE; nu prezinta niciuna din consecintele posttraumatice prevazute de art 194 c.p".

"Roni Herşcovici este fiul lui Carol Herşcovici, un traficant de droguri prins în 2001 de poliţişti, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, cu peste 1.000 de tablete de Ecstasy asupra sa, potrivit presei."

In realitate , clientul nostru avea varsta de 3-trei-ani cand parintii s-au separat . In prezent este intr-o familie ce nu are nici o preocupare infractionala si nici o legatura cu traficul de droguri , circumstante in care afirmatiile dumnevoastra au NUMAI caracter denigrator .

