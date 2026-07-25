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Fostul președinte Ianukovici și familia sa locuiesc în Rusia, la Soci, pe o proprietate de lux. Detalii despre noua sa viață

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Viktor Ianukovici
Viktor Ianukovici, fotografie din 2007, pe când era premier al Ucrainei. FotoȘ Profimedia
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Din articol
Proprietăți, terenuri, conturi bancare Fiul cel mare e și el în Rusia Cine a fost Ianukovici

O anchetă a dezvăluit că Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, și partenera sa, Liubov Polezhai, locuiesc probabil într-o proprietate din Soci, Rusia. Jurnaliștii au aflat că Ianukovici călătorește sub numele de Oleg Leonov și că membrii familiei sale dețin un portofoliu imobiliar extins și milioane de dolari în bancă.

Ancheta a fost realizată de Toronto TV, un canal media independent de investigații din Ucraina, conform Ukrainska Pravda.

Se crede că agenții de securitate care îi protejează pe Ianukovici și familia sa sunt foști ofițeri ai Direcției de Protecție a Statului din Ucraina, căutați în Ucraina și care locuiesc acum în Soci. Se pare că aceștia s-au alăturat Serviciului Federal de Protecție al Rusiei după ce au fugit din Ucraina.

Ancheta a mai relevat că Liubov Sadikova (Liubov Polezhai, care își folosește numele de fată în Rusia), fiica sa, Mariia Sadikova, și sora sa, Nadiia Marentseva, au călătorit cu aceleași zboruri ca agenți de securitate.

Fotografiile postate de Liubov Sadikova pe rețelele sociale corespund imaginilor difuzate anterior cu reședința lui Ianukovici din Soci – complexul „Blahodat” de pe strada Iesaulenko nr. 15. Proprietatea, cu o suprafață de trei hectare, cuprinde mai multe case, sere întinse, o grădină, o capelă și un iaz, oferind priveliști atât spre mare, cât și spre munți.

Proprietăți, terenuri, conturi bancare

Jurnaliștii au identificat, de asemenea, o serie de fotografii suplimentare ale proprietății, care fuseseră postate online de către constructori.

Un teren extins din apropiere, împreună cu o pensiune turistică abandonată, este, de asemenea, înregistrat pe numele Liubov Sadikova.

Conform anchetei, Sadikova a fost angajată oficial ca manager la „Tkachev Agrocomplex”, una dintre cele mai mari întreprinderi agricole din Rusia, în perioada 2015–2025, primind un salariu mediu lunar de 50.000 de ruble (640 de dolari SUA). Se presupune că acest angajament a fost fictiv.

Sadikova a dobândit dreptul de proprietate asupra a 337 de hectare de teren agricol, pe care le-a închiriat apoi către Tkachev Agrocomplex. În patru ani, ea a câștigat peste 50 de milioane de ruble (640.000 de dolari SUA) din plăți de chirie și aproape 14 milioane de ruble (179.000 de dolari SUA) din vânzarea de proprietăți.

În total, de-a lungul anilor în care a locuit în Rusia, Sadikova a achiziționat peste 370 de hectare de teren în Soci și peste 2.400 de metri pătrați de proprietăți: cinci apartamente, cinci case și alte patru proprietăți. Două dintre apartamente se află în Moscova și au suprafețe de 102 și, respectiv, 147 de metri pătrați.

Jurnaliștii au concluzionat, de asemenea, că Viktor Ianukovici călătorește probabil în Rusia sub numele fals de Oleg Nikolaevici Leonov.

Din 2014, Liubov Sadykova (Polezhai) a părăsit Rusia doar pentru a se deplasa în Abhazia ocupată, din Georgia. Alături de ea, împreună cu echipa sa de securitate, se afla „Oleg Nikolaevici Leonov”.

Jurnaliștii nu au reușit să găsească nicio înregistrare referitoare la această persoană – nici adresă de domiciliu, nici loc de muncă, nici număr de telefon. Singurele informații pe care le-au descoperit au fost o înregistrare într-o bază de date medicală și o dată de naștere – 9 iulie 1950 – care corespunde cu cea a lui Ianukovici.

„Leonova” era numele de fată al mamei lui Ianukovici, care a murit când el avea doi ani.

Jurnaliștii au găsit, de asemenea, un număr de telefon folosit de fosta soție a lui Ianukovici, Liudmila Ianukovici, pe portalul Gosuslugi (Sistemul Federal de Informații al Statului) din Rusia. Începând cu 19 iunie 2026, numărul figurează ca aparținând unei persoane decedate. Cu toate acestea, jurnaliștii nu au găsit nicio altă dovadă care să confirme decesul acesteia.

Fiul cel mare e și el în Rusia

Conform anchetei, fiul mai mare al lui Ianukovici, Oleksandr, locuiește în prezent în Rusia împreună cu soția și cei doi fii ai săi, sub numele de familie Sokolov.

Până în mai 2026, Oleksandr ar fi avut acces la un sistem de recunoaștere facială și de urmărire utilizat de serviciile secrete rusești, precum și posibilitatea de a modifica înregistrările acestuia. În 2022 și 2023, el a zburat de la Moscova la Soci și înapoi împreună cu Serghei Beseda, șeful Serviciului al V-lea al FSB, și cu adjunctul acestuia, Anatoli Boliukh.

Jurnaliștii au descoperit că fostul procuror general ucrainean Viktor Pșonka și soția sa au călătorit, de asemenea, împreună cu oficialii FSB, sub numele de Viktor Fedorov și Olga Fedorova.

De când s-a mutat în Rusia, soția lui Oleksandr Ianukovici, Olena, a achiziționat proprietăți cu o suprafață totală de peste 27.000 de metri pătrați, inclusiv în Benelux, un complex rezidențial de lux închis situat în afara Moscovei.

Conform datelor deținute de Fondul de pensii al Rusiei, Olena Sokolova (Ianukovici) figurează oficial drept casnică încă din 2009, însă în 2024 deținea 3,5 milioane de dolari SUA numai în depozite bancare. Pe lângă cetățenia rusă, ea și cei doi fii ai săi, Viktor și Oleksandr, dețin și cetățenia Emiratelor Arabe Unite.

Ancheta a relevat, de asemenea, că nepotul lui Ianukovici, Viktor, deținea în 2024 depozite bancare în valoare de aproape 5 milioane de dolari SUA în Rusia.

Cine a fost Ianukovici

Viktor Ianukovici este un fost politician din Ucraina, cunoscut pentru orientarea sa pro-rusă, corupția generalizată din timpul mandatului și fuga sa la Moscova în urma protestelor de masă din 2014. El a condus statul ucrainean ca al patrulea președinte între februarie 2010 și februarie 2014.

Editor : Sebastian Eduard

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