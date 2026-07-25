„Nu este timp de pierdut”: Grecia vrea includerea Muntelui Olimp pe lista patrimoniului mondial UNESCO

Considerat în mitologia greacă locuința lui Zeus și a zeilor Olimpului, cel mai înalt munte al Greciei ar putea primi în curând una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale. După mai bine de un deceniu de la depunerea candidaturii, Muntele Olimp este analizat de către Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO pentru a fi inclus pe lista siturilor cu valoare universală excepțională, o decizie așteptată în cadrul reuniunii desfășurate în Coreea de Sud, anunță The Guardian.

Au trecut mai bine de patru decenii de când Evangelos Geroliolios a urcat pentru prima dată la lăcașul zeilor antici. În vârful Muntelui Olimp, pe culmea stâncoasă a celui mai înalt munte din Grecia, a simțit o uimire pură.

„Nu am uitat niciodată acel moment unic, acea senzație unică de sus, de pe tronul lui Zeus”, își amintește Geroliolios, care, în calitate de primar al localității Dion-Olympus, își dedică acum o mare parte din timp administrării zonei din jurul sitului.

Descris de Homer drept „sediul nemuritorilor”, vârful său stâncos - unde se spune că Zeus, tatăl zeilor, își avea curtea - se înalță la 2.918 de metri deasupra nivelului mării.

„Ai această senzație incredibilă de apartenență la un loc, o fuziune între mit, frumusețe și greutatea istoriei - toate acestea dorim să le împărtășim și sperăm că vor fi recunoscute la nivel internațional”, a spus el.

Autoritățile elene militează de mult timp pentru includerea Muntelui Olimp pe lista patrimoniului mondial UNESCO; în curând, susținătorii acestei cauze vor afla dacă situl va primi în sfârșit mult râvnita desemnare.

Comitetul Patrimoniului Mondial urmează să înceapă dezbaterea nominalizării duminică, în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a sa, care se desfășoară în prezent la Busan, în Coreea de Sud. Reuniunea anuală se încheie pe 29 iulie.

Grecia a propus pentru prima dată includerea muntelui pe lista locurilor considerate de UNESCO ca având „o valoare excepțională pentru umanitate” în 2014, invocând atât importanța sa culturală, cât și cea ecologică.

„Dacă pierdem ceea ce avem, va fi o catastrofă”

Zona a fost declarată pădure națională - prima din țară - în 1938, ca omagiu adus unicității unui relief acoperit nu doar de păduri verzi, ci și de pajiști alpine, defileuri, râpe și izvoare, toate aflate în imediata apropiere a mării.

Litochoro, cel mai apropiat oraș de munte, se află la trei mile (5 km) distanță de plaje uluitoare, practic la poalele muntelui.

În semn de recunoaștere a bogăției sale de floră și faună, UNESCO a desemnat Olimpul drept rezervație a biosferei în 1981. O protecție suplimentară a mediului a venit sub forma unui decret prezidențial, când muntele a fost declarat parc național, în 2021.

„Dar”, spune Geroliolios, „înscrierea pe lista patrimoniului mondial nu ar fi importantă doar pentru greci. Ar avea rezonanță la nivel mondial. Muntele Olimp se află la același nivel cu Partenonul și este esențial să protejăm acest mediu plin de mituri și istorie. Pentru noi, aceast lucru este alfa și omega.”

Anul trecut, comitetul a înscris 26 de noi situri pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, aducând numărul total al siturilor la 1.428 în 170 de țări. Dintre cele 21 de situri din Grecia, doar două au fost incluse ca situri mixte de patrimoniu mondial cultural și natural.

În temeiul unui tratat internațional supravegheat de UNESCO, aceste comori, printre care se numără repere precum Marele Zid Chinezesc, piramidele egiptene și Taj Mahalul, devin automat zone protejate.

Din ce în ce mai mult, această desemnare este considerată un bastion împotriva ravagiilor provocate de dezvoltarea urbanistică și de turismul excesiv. La fel ca în mare parte din Grecia, popularitatea muntelui a crescut vertiginos în ultimul deceniu, înregistrându-se aproximativ 500.000 de vizitatori anul trecut.

Se preconizează pe scară largă că acest număr va crește pe fondul unui interes reînnoit pentru lumea antică, după lansarea, pe 17 iulie, a filmului „Odiseea” al lui Christopher Nolan. Acest blockbuster care a doborât recorduri, inspirat din epopeea lui Homer, a fost filmat parțial în Grecia, care a contribuit, de asemenea, la finanțarea filmului.

„Ne bucurăm să avem turiști, dar un număr mai mare dintre aceștia va însemna și mai multe riscuri”, a declarat Dimitris Pappas, directorul adjunct al agenției de administrare a Parcului Național Olimp.

„Nu există nicio îndoială că, dacă zona va fi declarată sit al patrimoniului mondial UNESCO, acest lucru va contribui la protecția muntelui. Dacă pierdem ceea ce avem, va fi o catastrofă.”

Pappas a afirmat că, de departe, cea mai mare amenințare la adresa sitului o reprezintă incendiile forestiere, agravate de schimbările climatice.

„Acestea ar putea fi prevenite prin alocarea unor fonduri suplimentare pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție împotriva incendiilor, inclusiv prin curățarea potecilor și construirea de adăposturi. De asemenea, podurile peste râuri și drumurile ar putea fi modernizate.”

Siturile din patrimoniul mondial beneficiază de sprijin tehnic și asistență financiară din partea UNESCO, care oferă, de asemenea, consultanță de specialitate pentru a contribui la conservarea monumentelor.

„Nu este doar o idee bună, ci cea mai bună idee”

Turiștii care au vizitat situl în această săptămână au afirmat că această desemnare nu numai că este meritată, ci și că ar fi trebuit să aibă loc mai devreme. „Nu este doar o idee bună, ci cea mai bună idee”, a declarat entuziasmată Lenka Hotmarova, în vârstă de 62 de ani, din Republica Cehă. „Există loc de îmbunătățiri de-a lungul traseelor, iar acest lucru ar contribui la sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea conservării. Ar fi trebuit să se întâmple mai devreme.”

Grecia a subliniat, de asemenea, importanța religioasă a regiunii, menționând în dosarul de nominalizare descoperirea unui sanctuar în aer liber, situat pe unul dintre vârfurile cele mai joase ale muntelui.

Se crede că acest sanctuar a fost descris de Plutarh, filosoful și istoricul, în secolul al II-lea d.Hr., în legătură cu sacrificiile de animale aduse zeului Zeus.

Se consideră că Muntele Olimp găzduiește cea mai înaltă capelă din lumea creștin-ortodoxă, cu mănăstiri bizantine și alte lăcașuri de cult construite pe versanții și vârfurile sale.

Rezultatul candidaturii este încă departe de a fi cert. Se pare că organismele consultative ale Consiliului Internațional pentru Monumente și Situri (ICOMOS) și ale Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii au recomandat furnizarea de detalii suplimentare, iar proiectul de ordine de zi al reuniunii UNESCO de la Busan sugerează că nominalizarea va fi retrimisă Greciei – prelungind și mai mult acest demers.

Într-o perioadă în care turismul cunoaște o creștere vertiginoasă, acest lucru îl îngrijorează pe Geroliolios. „Totul ține de echilibru”, spune el. „Capacitatea de suport a muntelui Olimp a atins limita.”

Desemnarea ca sit al patrimoniului mondial ar „impune o responsabilitate și mai mare din partea noastră în ceea ce privește protejarea mediului”, a afirmat el, adăugând: „Dar chiar dacă nu vom reuși, nu avem timp de pierdut. Trebuie luate măsuri suplimentare de protecție.”

Editor : C.A.