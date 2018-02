C. Danileț: Ministrul Justiției trebuie să explice cum a intrat în posesia unui document confidențial

Judecătorul Cristi Danileț, fost membru CSM, a explicat la Digi24 cum a încălcat ministrul Tudorel Toader legea după ce a publicat un document confidențial. E vorba despre un raport prin care se cerea cercetarea disciplinară a Laurei Codruţa Kovesi şi a adjunctului acesteia, Marius Iacob.

„Eu nu știu cum ministrul Justiției a ajuns în posesia unui document nepublicat, din dosarul personal de anchetă disciplinară a unui magistrat. Ori s-a scurs pe surse, dinspre Inspecție spre minister, sau pe surse de la CSM la minister, ori ministrul a obținut- o din altă sursă, îmi e absolut imposibil să înțeleg, dar vă spun: da, ministrul Justiției a comis o încălcare a legii publicând un document nepublic.

Atât timp cât avem un ministru care publică un document confidențial din dosarul disciplinar al unui magistrat, ministrul trebuie să dea o explicație publicului cum a intrat în posesia lui, care e motivul. Acel document face parte dintr-un dosar aflat pe rolul CSM, astfel încât pe de o parte a încălcat prezumția de nevinovăție a magistratului anchetat, pe de altă parte a încălcat legea cu privire la datele cu caracter personal pentru că nu se poate publica un astfel de document fără anonimizarea acelor date.

În al treilea rând, ministrul a comis un act de presiune asupra secției de procurori care urmează să dea o soluție în acea cauza. Se poate astfel prezuma că avem un ministru care face presiuni asupra secției de procurori să dea o anumită soluție.

Nici măcar un membru CSM nu are voie să publice asemenea documente . De ce? Vorbim de un dosar în curs de judecată, judecătorii acestui dosar sau orice persoană care intră în contact cu acest dosar nu are voie să ia documentul și să îl publice. Nu exista încă hotărârea CSM în cauza respectivă și orice dezvăluire, către public a unor documente sunt menite să încalce prezumpția de nevinovăție pe care o are magistratul anchetat judiciar.

Cred că e firesc că cetățenii și societatea civilă în general să aibă încredere în magistrați că își îndeplinesc cu conștiință îndatoririle, dacă sunt cazuri punctuale în care aceștia greșesc în mod flagrant, ei la rândul lor să fie sancționat. Dar nu e normal să avem miniștri care fac presiuni asupra instituțiilor judiciare. Decapiteaza instituții judiciare, scot documente confidențiale din mapele disciplinare și le folosesc public. Lucrurile astea nu sunt normale, mai ales când vin din partea unui ministru al Justiției”, a explicat Cristi Danileț, fost membru CSM.

Explicația integrală a fost publicată și pe site-ul judecătorului.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, spune că raportul Inspecţiei Judiciare privind cercetarea disciplinară a Laurei Codruţa Kovesi, publicat în susţinerea celui de revocare, este finalizat şi nu are caracter confidenţial.